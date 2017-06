«Estoy muy agradecido a Muñiz por darme la oportunidad de volver a sentirme futbolista» «Me quedan tres años más de contrato y, mientras las cosas sigan bien y el club me quiera, seguiré aquí», asegura el mediocentro granota JOSÉ CAMPAÑA Jugador del Levante ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 19 junio 2017, 00:22

2.945 minutos en Liga, cuatro goles, cuatro asistencias y un ascenso a Primera División. Son los números que ha firmado durante la última temporada José Campaña, quien se ha convertido en la brújula del Levante en el camino de regreso a la élite. El centrocampista sevillano ha demostrado que la Segunda se le queda pequeña y ha encontrado en Orriols en lugar idóneo para reivindicarse. Y lo hace de la mano de Juan Ramón López Muñiz, el entrenador que mejor ha sabido moldear su talento. Sólo tiene 24 años, aunque ya conoce el fútbol español, el inglés, el alemán, el italiano y el portugués. El andaluz ha dado varias vueltas para llegar al punto en que se encuentra ahora. Parte como un futbolista de peso de cara al proyecto granota en la máxima categoría. La oportunidad que esperaba.

-¿Ha sido la mejor temporada de su carrera profesional?

-Sí. Pienso que después de la trayectoria que traía, sí. El año pasado, en el Alcorcón, tuve la oportunidad de volver a ser titular y volver a sentirme importante. Y este año he seguido al mismo nivel e incluso superándome un poquito. El año pasado hicimos una gran temporada, quedando a un pasito del play off y haciendo tres goles y varias asistencias. Este año he hecho un gol más y cuatro asistencias, que creo que está bien para una temporada redonda a nivel de grupo. Estoy contento.

-¿Con qué momento se queda de este curso?

-Está claro que me quedo con el ascenso. Nunca había tenido la oportunidad de vivir uno. El año pasado me quedé a las puertas del play off. Y este año el fútbol me ha dado una segunda oportunidad y es un momento especial. Nunca había vivido un ascenso y espero que sea el último. Espero que a partir de ahora sean otros objetivos los que tengamos.

-¿Le ha sorprendido algo de este equipo?

-No. Sabía que venía a un gran club que tenía el objetivo del ascenso y hemos hecho una gran temporada todo el equipo, desde el primero hasta el último. Hemos aportado todos nuestro granito de arena. Hemos sido un equipo trabajador y humilde y en cada partido hemos salido a dar todo lo que teníamos cada uno de nosotros. Para esto venía yo, para intentar devolver al Levante a Primera División.

-¿La próxima temporada la afronta como un 'redebut', ya que en el Sevilla apenas contó con minutos?

-Espero tener la continuidad que no tuve en Sevilla. Gracias al Sevilla y a Marcelino, que en ese momento era el entrenador, tuve la suerte de debutar en el equipo que me lo había todo tanto personal como deportivamente. Pero no tuve la continuidad que sí espero tener el año que viene. Es verdad que eso hay que ganárselo y, aunque ya conozca al entrenador, está claro que llegan compañeros nuevos que vienen a competir y a buscarse un puesto en el once. Es una temporada nueva y hay que ganárselo.

-¿Qué le parece el fichaje de Marcelino García Toral por el Valencia?

-Creo que lo va a hacer bien. Quitando su etapa en Sevilla, porque no tuvo la suerte de cuajar bien en el vestuario, los equipos en los que ha estado ha demostrando lo buen entrenador que es. Es un buen entrenador, sabe lo que tiene que hacer y lo intenta plasmar en la plantilla.

-¿Cree que en el Sevilla alguno se arrepiente de su marcha?

-No sé yo si hay alguno que se arrepienta. Ese momento fue un poco duro para mí porque no había salido nunca. Tomé la decisión de salir de mi casa, de mi familia, de mis amigos, del club que me lo había dado todo desde pequeño. A día de hoy, me sigo sintiendo sevillista. No sé si se arrepentirán o en un su momento alguien se arrepintió, pero era lo que tenía que hacer. No tenía minutos, que es lo que yo buscaba. Era un chico joven que sólo pensaba en jugar y disfrutar. No lo encontré en Sevilla y tuve que buscarlo fuera.

-Esta temporada ha llamado la atención de varios clubes. ¿Va a seguir en el Levante?

-Sí, claro. Me quedan tres años más de contrato y, mientras las cosas sigan bien y el club me quiera, seguiré aquí.

-¿Se imagina cumpliendo el contrato o, por su proyección, surgirán oportunidades atractivas?

-Está claro que, siempre que las cosas vayan bien, te pueden salir diferentes cosas. Pero, a día de hoy, tengo tres años más de contrato y en principio tengo que ir cumpliéndolo.

-¿Han llamado a su puerta muchos equipos?

-No tengo ni idea. Para eso están los representantes, que son los que tienen que hablar, y el club, que es con el que se deben poner en contacto. Conmigo no ha hablado nadie. No sé nada. Pero no tengo la cabeza pendiente de si debo salir o no. Tengo claro que el año que viene tengo que empezar con las mismas ganas y la misma ilusión que este. En un futuro ya se verá. Pero tengo tres años aquí y de momento no tengo pensamiento de mirar más allá.

-¿Orriols es un buen sitio para asentarse en Primera?

-Sí. Es una gran oportunidad de asentarme, de tener la continuidad que no he tenido, de disfrutar de minutos en la Primera División. Si soy consciente y trabajo como lo vengo haciendo, es una muy buena oportunidad para reivindicarme en Primera División y lograr asentarme.

-El Levante ya ha cerrado su primer fichaje del verano. Se trata del lateral zurdo Antonio Luna, a quien usted conoce perfectamente.

-Es una chaval que también se ha formado en el Sevilla desde pequeño. Aquí será bien recibido por mi parte, porque es un gran futbolista y una gran persona. Para mí es bonito tener a un amigo aquí.

-También coincidieron en Inglaterra e Italia, aunque en equipos distintos.

-Es un jugador con el que me llevo bastante bien. Coincidimos en la Premier y en la Serie A. A la hora de ver los países en que hemos estado, parece que vamos a la par. Nos ayudaremos bastante, puesto que nos conocemos. Yo ya coincidí con él en el Sevilla Atlético y pasamos un gran año. Aquí le espero.

-El Levante va a reforzarse con un mediocentro ofensivo que competirá con usted por el puesto, aunque la operación de Krohn-Dehli se frustró.

-Es bueno que haya rivalidad y competencia. Todos los que vengan serán bienvenidos porque vendrán a aportar su granito de arena para intentar el objetivo del año que viene, que es la permanencia.

-¿A raíz del ascenso, el Levante debe llevar a cabo un revolución en la plantilla o mantener el bloque todo lo posible?

-No sabría decir. La plantilla que tenemos es muy buena y lo hemos demostrado en Segunda División, pero entendemos que en un mercado haya fichajes. Es decisión del míster y del club que vengan o no vengan jugadores.

-Ya es oficial la renovación de Juan Ramón López Muñiz como entrenador del Levante. La próxima temporada supondrá su tercer año consecutivo a las órdenes del técnico asturiano, ya que coincidieron en el Alcorcón. ¿Qué le parece la apuesta de la directiva granota?

-Será mi tercer año desde que empecé mi etapa con él. Tenemos una buena relación desde que llegué. Le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de volver a sentirme futbolista y por la confianza que me dio desde el año pasado. Este año ha vuelto a depositar su confianza en mí. Y esa renovación es más que merecida. El año pasado hizo una gran temporada con el Alcorcón. Y este año ha logrado que ascendiéramos. La ampliación es un gran premio y merecido.

-¿Es el entrenador que mejor le ha comprendido?

-No sé si el que mejor me ha entendido, pero sí el que ha depositado su confianza en mí. Me ha dado el rol de jugador importante en los dos años que he estado con él. Y yo lo he asumido, puesto que soy un futbolista que cree en él y que tiene bastante confianza a la hora de jugar. No sé si será el que mejor me ha entendido, pero sí el que me ha dado esa confianza para volver a sentirme importante en un equipo.