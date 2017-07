Bardhi, la apuesta granota Enis Bardhi, en el centro, sale del Ciutat de València junto a sus agentes tras firmar su nuevo contrato. / a. de la calle El Levante paga 1,5 millones por el mediocentro, que brilló en la Eurocopa sub-21El macedonio, de 22 años, procede del Ujpest húngaro y esta tarde será presentado: «He elegido este club porque me ha dado la oportunidad» J. MOLINS/A. MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 18 julio 2017, 00:02

Se ha hecho esperar el tercer fichaje del Levante para la próxima temporada, pero ayer el club confirmó la que va a ser una de sus principales apuestas en su regreso a Primera. Se trata del macedonio Enis Bardhi, por el que el club paga 1,5 millones de euros y firma para tres campañas, lo que le convierte en el quinto traspaso más alto de la historia del club valenciano. Llega procedente del Ujpest húngaro, donde ha militado desde 2014. En la dirección deportiva granota llevaban tiempo siguiéndolo y no han dejado pasar la oportunidad, ya que varios clubes lo querían.

El futbolista firmó ayer su contrato hasta 2020 en las oficinas del Ciutat tras pasar la revisión médica y esta tarde será presentado. «Me gusta el fútbol español, me gustan los jugadores de la Liga y he elegido el Levante porque me ha dado la oportunidad, creo que será bueno para mí. Me gusta jugar el balón», expresó Bardhi en sus primeras declaraciones como azulgrana. Desde este pasado domingo el joven macedonio se encuentra en un hotel de Valencia, como él mismo mostró en sus redes sociales. Además, ayer por la tarde el jugador conoció a sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva de Buñol.

Es un mediocentro con marcado carácter ofensivo que destaca especialmente por su gran disparo desde media distancia, lo que le permite lanzar faltas y penaltis. Aportará competencia para Campaña en la zona de creación, que era el puesto más buscado por el Levante tras el frustrado fichaje de Krohn-Dehli y la marcha de Camarasa. El pasado día 2 cumplió 22 años, por lo que se trata de una apuesta no sólo de presente, sino también de futuro para el Levante, pese a que no tiene experiencia en una liga de primer nivel, que era uno de los requisitos que pretendía el club para sus refuerzos.

En la Eurocopa sub-21 que se disputó el mes pasado, la aportación de Bardhi fue decisiva para que el Levante se haya lanzado a por su incorporación. El mediocentro brilló con Macedonia, donde era la estrella y marcó dos goles ante Serbia y Portugal. Hasta el punto de ser incluido en el once ideal del torneo en la posición de mediapunta. Además, ha disputado seis encuentros con la selección absoluta de su país, uno de ellos contra España en Granada en la clasificación para el Mundial. En la pasada temporada en la liga húngara jugó 29 partidos y anotó 12 tantos, ya que es un futbolista que se incorpora al ataque con asiduidad y su buen golpeo de balón le permite ver puerta.

Tras este fichaje, las prioridades se centran ahora en los puestos de central, extremo y delantero. Durante la semana se pueden concretar más movimientos, tanto de entrada como de salida. En este último aspecto, Espinosa centra la actualidad, ya que el Tenerife pretende incorporarlo. El club canario ya intentó otros años su fichaje, pero ahora quieren que el jugador rescinda el año de contrato que le queda en Orriols para salir libre.