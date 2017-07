Levante UD | Bardhi ya ejerce de líder Bardhi, ayer en el partido ante el Cádiz. / jorge ramírez/lud Una resonancia confirma la grave lesión de Roger, que será operado el jueves en Barcelona y permanecerá de baja hasta enero El Levante vence al Cádiz con un buen partido del macedonio J. MOLINS Martes, 25 julio 2017, 01:19

Hace sólo una semana que llegó al club pero Enis Bardhi ya ejerce de líder del Levante. El macedonio fue el mejor en el partido amistoso de ayer en San Pedro del Pinatar en el que los granotas vencieron al Cádiz por 2-1. El futbolista tuvo protagonismo en los dos goles de forma decisiva. En el primero se asoció bien con Campaña, al que le dio el pase para que el sevillano marcase de un disparo desde la frontal del área junto al poste. Y en el segundo tanto, el nuevo fichaje azulgrana asumió galones y lanzó una falta directa que se alojó de forma brillante en la red. El macedonio dio muestras de algunas de sus mejores cualidades como son el juego entre líneas y su gran disparo a portería en los 60 minutos que disputó.

El equipo de Muñiz venció con claridad a los amarillos, con buenas acciones de Jason y Rubén por las bandas, aunque esta vez Álex Alegría no logró ver puerta. En la segunda mitad el técnico cambió a los once futbolistas. Lerma, Toño y Morales fueron los más destacados en la recta final, en la que hubo intensidad en ambos conjuntos. El Cádiz, en los últimos instantes, logró recortar distancias con un gol de Dani Romera.

Fue el primer encuentro amistoso sin la presencia de Roger Martí sobre el campo. Las lágrimas del pasado sábado ante el Almería hacían presagiar una grave lesión, y ayer se confirmaron las peores noticias. La resonancia magnética a la que se sometió el delantero determinó que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y el de Torrent será operado el próximo jueves en Barcelona por el doctor Ramón Cugat.

El futbolista quiso explicar sus sensaciones en las redes sociales tras conocer el parte médico. «Bueno creo que voy a cogerme unos meses para poner la máquina a punto, me toca volver a luchar desde ya, pero en enero volveré a dar guerra. Ahora me toca apoyar a mis compañeros desde fuera. Gracias de corazón por todos esos mensajes que me están llegando y gracias a mis compañeros, amigos y familia por estar siempre ahí», comentó. Recibió numerosas muestras de ánimo de futbolistas y clubes, entre ellos el Valencia. Por su parte, el club informó ayer de que ya ha superado los 17.000 abonados para la próxima temporada en Primera división y está a solo 1.600 de alcanzar su récord histórico de socios en una campaña. Tiene casi un mes por delante hasta que empiece la Liga para lograrlo.