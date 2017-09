Con la base que logró el ascenso Campaña y Pedro López, con la camiseta del aniversario. / AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU El club celebra el aniversario de sus 108 años de historia con una camiseta conmemorativa y logra su primer empate en el Bernabéu En las tres primeras jornadas ha habido nueve titulares de la temporada pasada JOSÉ MOLINS MADRID. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:29

Los recién ascendidos suelen cambiar drásticamente su plantilla y revolucionar sus alineaciones cuando juegan en Primera División. Pero ese no es el caso del Levante. Es cierto que el club ha hecho 12 fichajes y la mitad de su vestuario es nuevo, pero eso apenas se ha notado en los onces titulares. En las tres primeras jornadas de Liga Muñiz ha apostado claramente por mantener la base que logró el regreso a la máxima categoría el pasado mes de abril.

Nueve de los once jugadores que salieron de inicio en cada uno de los tres encuentros ya estaban la temporada pasada en Segunda División. También ayer en el Bernabéu. Solamente Ivi y Álex Alegría son nuevos de este verano. El resto ya llevan al menos un año como granotas. Lo que da más valor al gran partido realizado y al empate ante el campeón de Europa. Es decir, si Morales no hubiera estado sancionado, muy probablemente hubieran sido diez los elegidos. Y Alegría está jugando por la lesión de Roger, que era el teórico titular.

El propio Muñiz quiso destacar ayer este detalle. «El año pasado este equipo estoy seguro de que no hubiera descendido», apuntó. Y abundó sobre la política de fichajes de este verano: «No hemos estropeado el gran vestuario que había , estamos entre amigos, somos un bloque, y yo soy una parte más. Todos nos conocemos, sabemos nuestras virtudes y defectos y cómo sacarles rendimiento. Se ha podido mantener el bloque y están demostrando que no son de Segunda».

El único fichaje que ha jugado de inicio los tres partidos es Alegría, debido precisamente a la lesión de Roger. El de Torrent, por su parte, no quiso perderse el encuentro y viajó por su cuenta con su pareja en el AVE para presenciar el duelo como un aficionado más. Un detalle que alaba al goleador.

Junto a Alegría, solamente Enis Bardhi fue titular en las dos primeras jornadas. Pero ayer se quedó en el banquillo. El 'virus FIFA' ha pasado factura al Levante. Y es que el macedonio tenía alguna molestia tras jugar con su selección y Muñiz prefirió no arriesgar, ya que iba a ser un partido de mucho sacrificio, por lo que optó por Rober Pier como mediocentro. Pero no sólo el mediapunta se perdió el encuentro. También Doukouré, en este caso fuera de la convocatoria. Únicamente pudo entrenarse un día y el técnico no se lo llevó a Madrid. Más mérito para el equipo, sin dos de sus fichajes estrella fue capaz de empatar. Otra de las nuevas incorporaciones que sí debutó ayer en los minutos finales fue Samu García.

Y otro de los temas más interesantes que dejó el encuentro fueron las celebraciones por el 108 cumpeaños del club. Al coincidir con el partido, la entidad lució una camiseta conmemorativa especial y única para la ocasión, con el número del aniversario en grande en la parte frontal, aprovechando que todavía no hay acuerdo con ningún patrocinador principal. Sin duda el resultado histórico en el Bernabéu fue la mejor manera de celebrar y honrar una fecha tan señalada.

Más de 200 aficionados vibraron en el estadio madridista con la gesta del equipo. La única vez que los granotas habían logrado puntuar fue hace diez años, cuando ganaron 0-1 con gol de Salva Ballesta. Desde entonces sólo habían sido capaces de puntuar en el Ciutat, pero no en el Bernabéu. Hasta ayer, con un gran partido que da una buena dosis de confianza de cara al derbi.