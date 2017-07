Fútbol | Levante UD Levante UD | José Campaña: «Debemos seguir como el año pasado para lograr la permanencia» Campaña durante su presentación la pasada temporada / Juanjo Monzó «Siempre estaré agradecido a Marcelino», declaró el centrocampista EFE Valencia Viernes, 7 julio 2017, 13:41

El Levante UD debe seguir en la línea del año pasado para conseguir la permanencia en Primera División, según señaló el centrocampista del equipo valenciano José Campaña, quien indicó que salvarse es el objetivo del año del retorno a la máxima categoría del fútbol español.

«Tenemos que adaptarnos y trabajar como lo hicimos el año pasado y seguir como una familia dentro y fuera del vestuario. Con humildad se consiguen las cosas y ya lo vimos entonces. Creo que si seguimos en esa línea conseguiremos hacer una gran temporada», manifestó.

«El objetivo del año pasado era el ascenso y se consiguió con creces. Pedimos empezar con una victoria este año y está claro que lo que pretendemos es conseguir la salvación y acabar lo más arriba posible», declaró.

Además, el jugador sevillano, que mostró su felicidad por poder empezar una pretemporada con su futuro definido, dio la bienvenida a sus nuevos compañeros y, sobre todo, a su amigo Antonio Luna.

«Le dije que esto era una familia, que se iba a sentir muy cómodo. Intentaremos integrarlos lo más rápido posible para que se sientan muy cómodos. Sabíamos que acababa contrato y el Sevilla estaba interesado en que volviera, pero no se dieron las cosas», finalizó.

Agradecido a Marcelino

El centrocampista aseguró hoy que siempre estará agradecido al actual entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, por haberle hecho debutar con el primer equipo del Sevilla y subrayó que los posibles problemas que pudieron tener ya «están zanjados».

Campaña y Marcelino van a vivir esta temporada en la misma ciudad, en la que trabajarán en clubes diferentes, el jugador sevillano en el Levante al que llegó hace un año, y el técnico asturiano en el Valencia, al que se acaba de incorporar.

«Lo que pasó, pasado está. Por mi parte no queda ninguna rencilla. Lo tuve de entrenador. Siempre le he agradecido que me hiciera debutar con el primer equipo del Sevilla y se lo seguiré agradeciendo siempre. No sé si por su parte hubo algún problema, pero por el mío ninguno», dijo Campaña en una rueda de prensa tras pasar las pruebas médicas.

El jugador sevillano debutó con Marcelino en el Sevilla en el verano de 2011, pero el entrenador asturiano abandonó el club en el ecuador de la temporada.

«Quedó más que zanjado. Es un nuevo año, una nueva temporada y yo defenderé mis colores e intentaré ganar en el derbi como en cualquier partido de Liga», agregó Campaña.