Catalán: «Queremos dar un salto de calidad a nivel deportivo»

valencia. Después de un año en Segunda División, el Levante quiere estabilizarse de forma definitiva en Primera a partir de esta temporada. La reducción de la deuda y el aumento de los ingresos hace cada vez más competitivo al club, que quiere crecer. «Creo que tenemos una muy buena base y pretendemos dar un salto de calidad a nivel deportivo, aunque no es fácil. Vamos a pasar apuros, pero nadie va a dejar de hacerlo», aseguró Quico Catalán ayer a Efe. «Estaremos en una horquilla entre 53 y 60 millones de euros de presupuesto. Aunque dependerá de alguna operación de mercado, tendremos unos ingresos ordinarios en esas cifras», explicó.

Sobre la posible venta de Deyverson, indicó: «Ha habido propuestas superiores a los 1,8 millones de euros que nos costó y no las aceptamos. El precio de Deyverson tiene que ser muy superior al que pagamos». Además, Catalán está convencido de que el club va a conseguir un patrocinador principal: «Hemos regresado de China con buenas sensaciones, lo que no significa que se vayan a materializar, pero creo que tendremos patrocinador, no sé si al inicio, pero sí durante la temporada. No sé si será chino o no, pero más pronto que tarde estará».

En cuanto a la futura ciudad deportiva de Nazaret, el club sigue negociando con la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y Puertos del Estado, sin cerrar aún el acuerdo por el alquiler de los terrenos. «Si por mí fuera, ya estaría, pero hay factores que no dependen del Levante y debemos seguir trabajando para llegar a un punto de encuentro, aunque es importante que el Ayuntamiento y el Puerto han acordado la disponibilidad de 90.000 metros cuadrados. Me encantaría que antes de finales de 2019 hubiera algo construido», expresó.