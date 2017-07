El club se hace fuerte con Deyverson Álex Alegría, durante su presentación ayer en el Ciutat. / irene marsilla Álex Alegría podrá jugar contra el Betis y llega con hambre: «Vengo como si fuera un fichaje, no una cesión, voy a darlo todo por este escudo» El Levante anuncia que cuenta con el brasileño pero espera lograr un buen traspaso JOSÉ MOLINS valencia. Sábado, 1 julio 2017, 00:29

Desde el año pasado estaba claro que este verano Camarasa y Deyverson iban a salir del Levante. El de Meliana ya se encuentra en Sevilla, tras haber dejado siete millones en la caja, y ahora le toca el turno al brasileño. El club espera conseguir otro buen traspaso y para ello ya ha activado su estrategia. La entidad granota quiere hacerse fuerte y ayer envió el mensaje de que cuentan con el delantero para esta temporada. Verían con buenos ojos una venta de en torno a los seis o siete millones de euros por un jugador que costó 1,8 en 2015.

Saben que si lo ponen en el mercado se rebajará su precio, pero la realidad es que en el caso del brasileño no hay tanta prisa de que se marche como la que había con el valenciano. La situación de Camarasa era irreconducible porque con su clara voluntad de marcharse del Levante se había echado encima a la afición, pero con Deyverson no hay esa animadversión de la grada, más allá de aquella salida nocturna de 2016 que ya queda lejana.

El secretario técnico, Carmelo del Pozo, dejó clara la postura del club con el brasileño: «Tenemos a Deyverson, Roger y Alegría, en la delantera estamos perfectamente cubiertos. Es un jugador con contrato, estamos encantados de que vuelva, contamos con él a pleno rendimiento como cualquier otro jugador».

Tras su cesión al Alavés, donde ha marcado siete goles, el de Santa Margarida se ha revalorizado, y el Levante confía en que durante el verano lleguen ofertas interesantes. El Sporting de Lisboa lleva varios días interesado en el futbolista, pero no llega a la cantidad que pide el club granota, mientras que los vascos ya anunciaron que tampoco podían pagar los siete millones de la opción de compra firmada.

El Levante tiene el objetivo de fichar a un delantero de referencia, pero sabe que lo normal será esperar al tramo final del mercado en agosto, por lo que tiene más de un mes para encontrar una buena salida al brasileño. «Se están buscando jugadores que conozcan la categoría, pero estamos abiertos y alguna operación puede venir del mercado extranjero», indicó Del Pozo sobre los jugadores que se pretenden.

Mientras tanto, Álex Alegría fue presentado ayer. El Betis, que paga la mitad de su ficha, no ha incluido cláusula del miedo y el delantero podrá jugar contra los sevillanos. «Tenía bastantes ofertas, pero el interés del Levante es el principal motivo por el que estoy aquí. Vengo con el pensamiento de que no es una cesión, sino como si fuera un fichaje, voy a darlo todo por este escudo», indicó el cacereño, que se define como «un jugador fuerte aéreo, con buen golpeo con las dos piernas». Además, el Levante no logra cerrar la cesión de Rober Pier, ya que el Deportivo prefiere esperar tras vender a Insua. Ayer Quico Catalán apremió a los gallegos y señaló que lo mejor para el defensa sería volver a Orriols.