Nano Mesa: «Voy a dar todo por el club para que la gente sepa que no han hecho un mal fichaje» Nano sortea a Alexis durante el partido contra el Alavés. / EFE/Kai Försterling «La afición está impaciente porque los delanteros somos los que tenemos que marcar, pero cuando entre un gol entrarán todos», asegura ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 8 octubre 2017, 01:37

La puesta a punto de Nano Mesa va llegando a su fin. El delantero tinerfeño, quien recaló en el Levante el último día del mercado estival, ya ha entrado en escena. Cedido por el Eibar, el joven futbolista aterrizó en Orriols lejos de su estado de forma óptimo, por lo que su debut como azulgrana se hizo esperar. En las dos últimas jornadas, el canario ha disfrutado de minutos, dando un paso significativo para abrirse hueco en el once. La pasada campaña, en el conjunto vasco, apenas apareció. Lleva casi 13 meses sin marcar en partido oficial, pero evita obsesionarse con el gol, que es precisamente la deuda pendiente de los arietes granotas.

-Las dos últimas derrotas han empañado el excelente arranque liguero. ¿Cómo sienta el parón?

-Estamos haciendo las cosas bien y estamos entrenando bien. Es verdad que hemos tenido dos derrotas duras, pero el campeonato es muy largo. Acabamos de empezar.

-Tanto contra el Betis como frente al Alavés dispuso de media hora de juego. ¿Ya está preparado para luchar por la titularidad?

-Bueno, hay que seguir trabajando. Hay compañeros que lo están haciendo bien. Cada vez que el míster me dé la oportunidad, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para demostrarle que puede contar conmigo para lo que quiera.

-Cuando llegó al Levante, necesitaba seguir un plan específico de entrenamientos para coger el ritmo necesario y regular el peso. ¿Se ve en condiciones?

-Es verdad que físicamente estaba un poco mal porque en el Eibar no practicaba mucho. Pero llevo un mes y pocos días aquí y ahora mismo me siento fenomenal. Tengo muchas ganas de seguir jugando e intentar ayudar al equipo. Me encuentro muy bien y soy muy positivo. El club, los compañeros y el cuerpo técnico me han dado el cariño que yo necesitaba. Estoy muy feliz aquí.

-¿Cómo va la adaptación al estilo del técnico granota, López Muñiz?

-Muy bien. El entrenador nos está apoyando siempre. Lo que más le gusta es que confiemos en nosotros y que tengamos una intensidad máxima porque es lo que pide la competición.

-Los delanteros del Levante todavía no han marcado y los goles están llegando desde la segunda línea. ¿Qué ocurre?

-Yo creo que hay que tener paciencia. Ya sé que la gente está impaciente porque los delanteros somos los que tenemos que marcar, pero cuando entre un gol entrarán todos. Hay que tener paciencia y esperar.

-¿Esa circunstancia puede provocar ansiedad a los arietes?

-Si no hacemos goles, es normal que la afición los pida. Pero si sales con la presión de hacer goles, es peor porque no estás pensando en el equipo. Lo primero es pensar en el equipo y hacer un buen trabajo. Los goles llegarán solos. Esperemos que tanto yo como Alegría y Boateng empecemos a marcar lo antes posible.

-Por su perfil de futbolista, debería encajar perfectamente en el estilo de juego del equipo.

-El equipo juega rápido y hace los contragolpes muy rápidos. Yo soy un jugador que hace desmarques buenos y que siempre está tirando hacia arriba. Pero los compañeros están haciendo las cosas bien y ya llegará todo. Esperemos que llegue lo antes posible.

-El Levante apuró el mercado en busca de una guinda para la delantera y barajó nombres de campanillas como el de Lucas Pérez. ¿Nota una presión añadida?

-No, yo estoy muy tranquilo. El Levante ya había hablado conmigo en enero, cuando estaba en Segunda, pero al final no se pudo hacer y tuvimos que esperar a este verano. El Levante me volvió a llamar y estoy aquí. Me están dando confianza y yo voy a dar todo por el club para que la gente sepa que no han hecho un mal fichaje. Espero estar bien lo antes posible.

-La entidad granota no consiguió incluir una opción de compra.

-Al final fue sólo cesión, pero espero hacer una buena temporada aquí y marcar goles. Estoy muy feliz aquí y ya se verá lo que puede pasar el próximo año. Todavía tengo contrato en Eibar, pero no descarto nada aquí.

-La mayoría de los fichajes siguen sin entrar en el once titular. ¿La adaptación es complicada?

-Cuando vienes a un equipo nuevo, te tienes que adaptar a lo que pide el míster y al juego del equipo, pero todavía queda mucho. Esto es muy largo. Dentro de poco, a lo mejor pueden cambiar las tornas y jugar los fichajes. Los fichajes que ha hecho el Levante son buenos y pueden ayudar mucho y aportar al equipo lo que el míster quiere.

-Está habiendo muchas lesiones musculares. ¿A qué se debe?

-Estamos entrenando bien. Las lesiones son épocas de mala suerte y es verdad que hay algunos jugadores que están con roturas y demás. Esta semana ya se incorporan algunos y estamos contentos. Esperemos que a partir de ahora no se lesione nadie más y podamos disfrutar de esto.

-Al final no logró convencer a Mendilibar, el entrenador del Eibar. ¿Cómo fue su relación?

-Con él, muy bien. El año pasado no tuve los partidos suficientes, pero él entrena muy bien. Es un técnico que se merece estar en Primera División mucho tiempo.

-Sólo tiene 22 años. ¿Le costó salir de las islas e integrarse en Eibar?

-Yo venía de Canarias, un sitio caluroso, y al final todos sabemos cómo es el País Vasco. Pero al final me adapté y viví muy bien allí. Es un sitio espectacular, aunque no participé mucho en los partidos.

-¿Tiene preparada alguna celebración especial para cuando se reencuentre con el gol?

-No. Lo celebraré con rabia. Intentaré hacer los máximos goles posibles.

-¿Qué le augura al Levante?

-El equipo ha demostrado un gran nivel desde el primer partido de Liga. Estos dos últimos encuentros nos han salido mal, pero esto es muy largo y no tenemos que ponernos a pensar en cosas que no son. Creo que el equipo se va a mantener. El equipo está fenomenal y estamos físicamente muy bien. Esperemos sacar los tres puntos ante el Espanyol.