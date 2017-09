El Comandante quiere el récord Morales celebra su gol a la Real Sociedad. / jesús signes El madrileño firma el mejor inicio de temporada de su carrera y se encuentra a seis tantos de alcanzar el registro en Primera La aportación goleadora de Morales le sitúa entre los históricos del Levante JOSÉ MOLINS VALENCIA. Domingo, 24 septiembre 2017, 01:33

Los galones no se regalan, se ganan, y José Luis Morales no es el 'Comandante' del vestuario del Levante por casualidad. El madrileño vive el mejor momento de su carrera y lidera a un equipo granota que no se marca techo y que ocupa ya zona europea en la clasificación. Se ha perdido dos partidos por sanción y un tercio de otro por expulsión, pero le han bastado solamente dos encuentros completos para marcar dos goles decisivos con los que dar sendas victorias y mostrar la trascendencia que tiene en el conjunto de Muñiz.

Su aportación goleadora es creciente, y dado que ahora además se está especializando en lanzar penaltis, Morales se ha marcado como objetivo batir el récord histórico de tantos del Levante en Primera División. David Barral lo tiene en posesión desde 2015 con 18 tantos, pero el madrileño está escalando posiciones y ya se encuentra a seis de alcanzar al gaditano. Con la progresión que lleva, a lo largo de esta temporada lo normal es que supere el registro.

Para ello tiene toda la actual campaña por delante, pero también las próximas, siempre que el Levante se mantenga en la máxima categoría. El madrileño renovó su contrato hasta junio de 2018, pero con una temporada más opcional para continuar en Orriols. En su último año en Primera hizo un registro de siete tantos, pero nunca había marcado en las primeras jornadas, como sí ha logrado esta vez. De hecho, la campaña pasada en Segunda tardó 24 partidos en ver portería.

Pero ahora se encuentra mucho más cómodo sobre el campo, liberado de la presión de devolver al equipo a Primera, y eso se nota en sus actuaciones. Ha provocado y marcado los dos penaltis ante Villarreal y Real Sociedad y dio la asistencia a Chema para su golazo. Sólo la sanción del Comité pudo frenar su gran momento de forma.

Con solo un tanto más ascenderá al cuarto lugar de goleadores históricos del club en la máxima categoría y únicamente le quedarían por delante Arouna Koné y Riga, además del propio Barral. Con el valor añadido que es el único de todos ellos que no juega de delantero centro. Y por eso también es el que más partidos ha necesitado para entrar entre los ocho máximos realizadores, con 74, por los 27 que necesitó Caicedo para anotar un tanto más.