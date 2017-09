«La conexión de Tito y Muñiz lleva el trabajo a otro nivel» Dos años intensos. El delantero militó en el Levante entre 2004 y 2006. / jesús SIGNES En Valencia. Manchev, junto a Hristo Yanev en la Malvarrosa. :: a. de la calle El búlgaro ha pasado una semana en Valencia para conocer el funcionamiento del cuerpo técnico granota y visitar a Penev, con el que jugó en el CSKA de SofíaVladimir Manchev Exfutbolista del Levante ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:20

Vladimir Manchev regresó ayer a su tierra, Bulgaria, después de pasar una intensa semana en su hogar español: Orriols. El exfutbolista, quien vivió con el Levante el amargo descenso de 2005 y el ascenso alcanzado en Lleida, pelea por hacerse un sitio en los banquillos. Como segundo entrenador de Hristo Yanev, ya ha disfrutado de dos experiencias en su país. Al encontrarse sin equipo, decidieron tomar un vuelo para aterrizar en Valencia y conocer desde dentro el trabajo del actual técnico granota, Juan Ramón López Muñiz. El asturiano les abrió las puertas.

-¿Se ha sentido como en casa?

-Sí. Hablé con Mora y Tito, que nos contó muchas cosas sobre cómo funciona el club. Después vi al mítico Pájaro, Paquito Fenollosa, Andrés Garcerá, Miguel Ángel Ruiz, Pedro López... Muy buenos recuerdos.

-¿Y qué se encontró?

-Un Levante bastante cambiado en plan positivo. Se ha renovado muchas cosas, como las instalaciones del estadio y Buñol. Todo es mucho más profesional. El derbi fue espectacular con el ambiente que hubo. El juego no fue brillante, pero hubo muchas cosas a nivel táctico interesantes. El resultado fue justo.

-¿Qué le trajo a Valencia?

-He sido el segundo entrenador de Hristo Yanev en el CSKA de Sofía y después en el Neftochimik Burgas. Decidimos venir para vivir una experiencia y ver cómo trabajan hoy en día en España. Siempre es importante actualizar tus conocimientos y los métodos de entrenamiento. Hablamos con el míster del Levante, que nos ha enseñado muchas cosas. Durante la última semana, hemos estado viendo todos los entrenamientos. Nos han facilitado el acceso y ha sido estupendo. Antes y después del partido estuvimos hablando sobre aspectos tácticos. Es muy útil para nosotros.

-¿Qué le pareció Muñiz?

-Muy serio, amable y abierto. En todo momentos nos ha ayudado. Es una gran persona. El Levante tiene un buen entrenador.

-¿Qué valoración realiza sobre la aportación de Muñiz al Levante?

-Es muy difícil hacer una plantilla competitiva en un plazo corto. El equipo tiene la filosofía del año pasado, pero hay nuevos fichajes que en teoría deben subir el nivel del equipo y necesitan tiempo para adaptarse. De momento, los resultados dan el tiempo necesario para trabajar con tranquilidad.

-Los delanteros del Levante siguen sin marcar. ¿Falta gol?

-En el derbi no tuvieron muchas ocasiones. Pero hay que tener en cuenta que se han enfrentado con equipos como Valencia, Villarreal o Madrid. Es muy importante que el Levante pueda sumar contra ellos.

-¿Cómo se sentiría un delantero como usted en la actual plantilla?

-Con este sistema de juego, me meterían muchos balones para correr al espacio e igual marcaría algún gol. Pero el equipo me gusta y tiene calidad. Falta un poquito de tiempo.

-En la temporada 2004-05, compartió vestuario con Tito en el Levante. ¿Qué piensa sobre su labor como director deportivo del club?

-Él es muy tranquilo y sabe lo que necesita el equipo. Me parece estupendo lo que está haciendo. Además, tiene una buena relación con el entrenador y eso es muy importante. Por lo que hemos hablado, esa buena conexión lleva el trabajo a otro nivel porque ellos conversan y comparten las necesidades del equipo.

-Usted marcó el primer gol del Levante en el Ciutat en la máxima categoría.

-Estoy muy agradecido porque no esperaba que después de tantos años se acordaran de mí. Me han dado mucho cariño. Le debo mucho al Levante.

-Su salida fue triste.

-Yo tenía un año más de contrato y me comunicaron que no contaban conmigo. No me lo esperaba y no sabía por qué. Yo no quería irme. Intenté ganarme un sitio en el equipo, pero se enfrió mi relación con el presidente -Pedro Villarroel-. No quería ni hablar conmigo. Entonces no tenía otra opción que ir a juicio para romper el contrato, porque ellos pedían dinero por mi traspaso. No era normal que pidieran dinero por un jugador que no querían. Me habría gustado no salir por la puerta de detrás, sino por la puerta grande.

-Dos años después de su marcha, el Levante estuvo cerca de desaparecer.

-Cuando no hay una política financiera correcta, pasan esas cosas. Eso ha ayudado al club a crecer, porque se ha visto que un equipo modesto como el Levante debe tener otra política de fichajes.

-El Levante pagó por usted 2,2 millones de euros. Algo que entonces le convirtió en el fichaje más caro de la historia azulgrana.

-Después se pagó más por Pedro León.

-¿Ha visitado a su compatriota Lubo Penev, actual técnico del Mestalla?

-Sí, tenemos buena relación. Nos ha enseñado las instalaciones de Paterna. Lo conocemos porque, en el CSKA de Sofía, jugamos con él y fue entrenador nuestro.

-¿Qué le augura en el Mestalla?

-Le va a ir bien y a los chicos les va a ir mejor. Si aprenden de su carácter, va a ser una gran experiencia para ellos. Tiene mucho carácter y ha vivido muchas cosas, muchas dificultades a nivel deportivo y humano.