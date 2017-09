La Copa luce en el Ayuntamiento La delegación de la directiva del Levante, junto a los concejales y la Copa de la República ayer en el Ayuntamiento. / manuel molines El trofeo de 1937 está expuesto en el Salón de Cristal y el club lo sigue reivindicando a la Federación, que aún no lo reconoce oficial J. M. VALENCIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:51

La Copa de la España Libre, también conocida como Copa de la República, ya luce en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. El Levante y el consistorio presentaron ayer la exposición, que durará hasta el 3 de octubre, del trofeo que los granotas ganaron en 1937 y que aún no ha sido reconocido por la Federación. «Es el gran trofeo que ha ganado el Levante en su historia, lo seguimos reivindicando, simboliza muchas cosas en un momento muy delicado, conquistó otras cosas más allá del fútbol. No es el mejor momento en la Federación pero no debemos parar de reivindicar que se reconozca este trofeo», aseguró Quico Catalán, presidente del club. Con respecto al encuentro ante el Betis, indicó: «La derrota es un tropezón que entra dentro de la normalidad, que sea en la sexta jornada es que hemos tenido un buen inicio». También asistieron los directivos Paco Fenollosa, Víctor Santamaría y Ramón Vilar, con la ausencia del alcalde Joan Ribó.