La delantera granota es la única de toda la Liga que aún no ha marcado goles Alegría acumula 529 minutos sin acierto, mientras que Boateng y Nano Mesa no han tenido una sola ocasión en sus apariciones hasta ahora J. M./EFE Lunes, 2 octubre 2017, 01:53

valencia. Si no fuera por la capacidad ofensiva de los jugadores de la segunda línea, como Bardhi, Ivi o Morales, el Levante tendría un enorme problema. Y es que sus delanteros no tienen acierto. Los números les condenan al deshonroso apelativo de la peor delantera de la Liga, los únicos que todavía no han marcado de todos los equipos de la Liga.

El tanto de Munir con el Alavés en Orriols deja al conjunto azulgrana como el único que no ha celebrado goles de sus puntas, ya que hasta ahora los vitorianos compartían esta condición. De las ocho dianas que lleva a favor el Levante, ninguno ha sido anotado por los tres delanteros del equipo, Alex Alegría, Emmanuel Boateng y Nano Mesa.

Sin Roger Martí, que se recupera de una grave lesión de rodilla y no podrá jugar hasta febrero de 2018, el entrenador Juan Ramón López Muñiz ha alineado a Alex Alegría como titular en los primeros siete partidos de la temporada y acumula 529 minutos sin conseguir un gol. Una sequía muy prolongada y que le provocó los primeros pitos del público el pasado sábado.

Por su parte Boateng, por quien el club pagó 2,5 millones de euros al Moreirense de Portugal, acumula 105 minutos sin haber marcado. Pero es que ni siquiera ha tenido una sola oportunidad para hacerlo, al igual que Nano Mesa, que es la opción menos utilizada hasta el momento por Muñiz, y que suma 70 minutos en los dos últimos partidos. El Levanteconsiguió anotar en todos los partidos hasta que en los dos últimos, frente al Betis y Alavés, ha sido incapaz de marcar. De hecho, el equipo ni siquiera disparó entre los tres palos en el partido frente al Alavés, pues sus once disparos se marcharon fuera.