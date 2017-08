«El equipo no ha perdido la fe hasta que lo ha conseguido» Bardhi, entre dos rivales. / Manuel Molines El técnico se muestra satisfecho por la actuación del conjunto granota mientras que Ivi reconoce que se deja caer en el penalti López Muñiz Entrenador del Levante J. M. Domingo, 27 agosto 2017, 00:32

valencia. La cara de Muñiz no reflejaba la felicidad del día del Villarreal, pero se acercaba bastante. El técnico se mostró «muy satisfecho» por el derroche que hizo su equipo para igualar el 0-2 y sumar un punto con el que seguir invicto en la Liga. «Ha sido otra vez un partido completo, con ocasiones, trabajado, hemos defendido bien, pero nos llegan dos veces, y te marcan cuando nosotros teníamos ocasiones», expresó. Aunque el asturiano quiso destacar la fuerza mental de su equipo. «No han perdido la fe ni la esperanza, han trabajado sabiendo lo que tenían que hacer y lo han conseguido», indicó.

«Hemos superado claramente al rival, pero otras veces nos ocurrirá al revés», señaló en referencia a la eficacia coruñesa frente a las numerosas ocasiones y el dominio levantinista. «Quiero ensalzar a nuestros jugadores que han trabajado bien para que el Deportivo fuera inferior, se viera superado. Pero en Primera, una llegada te la marcan. Valoro con una nota muy alta nuestra actuación. Incluso perdiendo estábamos jugando muy bien, así que el empate ha hecho un poco de justicia».

El técnico no quiso comentar nada sobre el mercado de invierno y la negociación por Lucas Pérez, mientras destacó el gran golpeo de Bardhi: «Le pega muy bien, está entre los mejores. Cuando hay una falta el rival tiene miedo, es un buen lanzador». Así como el entrenador del Deportivo, Pepe Mel, se quejó por el penalti sobre Ivi y aseguró que no había sido, Muñiz no entró a valorarlo. «El árbitro pita lo que ve, venir a hablar a favor o en contra es ser ventajista y no lo quiero ser. Es el trabajo más difícil, sin tiempo para pensar, pero a mí sí me pareció», indicó. Además, el propio Ivi reconoció después en zona mixta: «Hay algo de contacto pero yo me dejo caer un poco».