«Los otros equipos al vernos jugar pueden pensar que nos salvaremos» Ivi habla con Muñiz durante un entrenamiento. / jorge ramírez/lud El madrileño eligió el Levante pese a que otras entidades le pagaban más y quiere otra victoria: «Seis puntos al Dépor ya sería una buena distancia» Ivi López Futbolista del Levante JOSÉ MOLINS VALENCIA. Jueves, 24 agosto 2017, 02:30

A sus 23 años, Ivi López es una de las apuestas que ha hecho este verano la dirección deportiva del Levante y pese a no tener apenas experiencia en Primera el club ha pagado 1,2 millones por la proyección que tiene. Debutó en la segunda parte ante el Villarreal y ya está deseando que llegue el sábado para tratar de conseguir la segunda victoria seguida.

-No han podido empezar con mejores sensaciones, después de ese triunfo incontestable.

-Vi al equipo muy bien, creo que hicimos un trabajo para estar contentos, enfrente había un gran rival que está en Europa y además pude jugar en la segunda para ayudar a los compañeros a ganar.

-¿Esperaban un inicio a este nivel?

-Nosotros sabíamos que los primeros partidos de Liga son muy importantes para coger confianza, que había que empezar a tope y no podíamos despistarnos, y eso fue lo que hicimos, por suerte salió muy bien. Debemos sacar ahora todos los puntos posibles porque la segunda vuelta es complicada. Así que salimos a por todas. Demostramos que podemos competir en Primera y vamos a luchar por estar lo más arriba posible.

-¿Le sorprendió el gran partido que hizo Morales, porque el año pasado estuvo más apagado?

-Para nada, Morales es un jugadorazo, y además me llevo muy bien con él. Ya le había visto jugar en Primera en otros partidos y sabía que lo iba a hacer perfecto, como así lo hizo.

-Los dos juegan en la misma posición, pero también son compatibles, una competencia sana en la banda izquierda, quizá una de las mejores de entre los equipos que luchan por la permanencia.

-Sabemos que podemos jugar juntos, nos podemos complementar bien y ayudar al equipo como se vio el otro día.

-Se sintió cómodo al entrar como delantero centro?

-No es algo nuevo para mí, en el Sevilla Atlético también lo hice en algunos partidos el año pasado y cuando debuté en Primera con el Getafe también jugué de delantero. No me sorprendió que Muñiz me dijera que empezara arriba.

-Pero su posición natural es extremo izquierdo.

-Sí, está claro, puedo jugar en todas las posiciones de arriba pero me siento más cómodo en la izquierda.

-Tienen la opción de lograr seis puntos el sábado, nunca en la historia el club lo ha conseguido en las dos primeras jornadas, ¿sería importantísimo para que el proyecto tome forma?

-Sería fantástico. El Levante no había ganado nunca en la primera jornada y lo hemos logrado, eso nos da muchas ganas, llegamos muy ilusionados a la segunda jornada para poder ganar al Deportivo, que es un buen equipo también, y ponernos con seis puntos.

-¿Considera que hay plantilla para salvarse desahogadamente?

-La Liga es difícil, muy igualada, pero creo que nos podemos salvar pronto. Si hacemos las cosas bien como ante el Villarreal nos salvaremos lo antes posible. Tampoco podemos decir que nos vayamos a salvar sí o sí, pero algunos equipos sí lo pueden pensar ahora al ver cómo jugamos el lunes.

-Aunque sea todavía pronto, ¿seis puntos de distancia con un rival directo como el Deportivo supondría ya una distancia considerable?

-Tenemos que sacar los máximo que podamos, y es verdad que estaría muy bien porque son un rival que puede tener los mismos objetivos que nosotros a final de año y sería una buena distancia.

-El calendario les dio un inicio con cuatro de los cinco primeros partidos en casa, ¿eso les obliga a comenzar más enchufados de lo normal para no dejar escapar los puntos?

-Así como la segunda vuelta será complicada, ahora tenemos cuatro partidos que debemos aprovechar para tratar de sacar los máximos puntos posibles. Ya hemos logrado uno, pero faltan los demás.

-¿Esta temporada la lucha por la permanencia será más complicada que en la pasada?

-Es verdad que el año pasado los que bajaron hicieron muy pocos puntos, puede ser que ahora hagan falta más para salvarnos.

-El club está buscando otro delantero, cree que es el único puesto necesario?

-No lo se, el club lo sabrá, yo veo muy bien al equipo, pero el que venga seguro que ayudará.

-¿Por qué eligió al Levante, qué fue lo que le sedujo del proyecto?

-Sobre todo cómo veía al equipo el año pasado cuando jugué contra ellos, me encantó lo bien trabajado que está. Y también la ciudad, se vive muy bien, es un vestuario muy compacto, nos llevamos todos muy bien. Tito mostró mucha confianza en mí, apostaron por mí desde el primer momento y no tuve duda de venir. En otros sitios quizás me pagaban más pero me convenció todo ese proyecto del Levante.

-El equipo ha mantenido el bloque de la temporada pasada, ¿eso le hace más fuerte?

-Yo creo que sí, es casi la misma plantilla más los que hemos venido, jugamos a lo mismo del año pasado, el equipo ya lo sabe hacer y es el mismo entrenador. Sabe competir contra todos, eso es fundamental.

-¿Le sorprendió el ambiente del estadio, con 20.000 personas?

-Un poco, había un ambientazo. Aunque el año pasado ya había gente, pues imagínate en Primera. Es un campazo, la verdad.

-Conocía a Postigo del Getafe, ¿le convenció para que fichara?

-Sí lo conocía y me llevo muy bien con él. A Campaña también me lo habían presentado, pero más a Sergio. Habló conmigo muchas veces antes de firmar con el Levante. Me dijo que esperara, que tuviera calma, que se iba a hacer el traspaso porque el club estaba muy interesado. Me ayudó a convencerme.

-Aunque ha habido otros superiores este verano, su traspaso está entre los más caros de la historia con 1,2 millones. ¿Eso le crea un poco de presión?

-No, para nada. Hay que competir siempre, da igual el dinero que paguen por un jugador o por otro. El que no corre cada día no juega, no vale sólo con la calidad o lo que hayas costado, hay que trabajar.

-¿Hace mucho hincapié Muñiz con el orden y la disciplina?

-Es lo normal en el fútbol, nos mete caña a todos en cada entrenamiento para sacar lo mejor de cada uno y que haya competencia. Es mejor eso que no que tuviera claro el once siempre, sin variar nada. Mejor tener a 24 futbolistas que puedan jugar todos en cualquier momento.

-Esa es una de las grandes cualidades del Levante, que el colectivo destaca y está por delante de las individualidades, ¿lo considera mérito de Muñiz?.

-Sí claro, es muy difícil que un jugador gane un partido si no es Messi o Cristiano. Si no tienes a los compañeros, solo no puedes ganar a nadie, siempre es mejor que el colectivo esté por encima en cualquier equipo y eso lo tenemos claro.