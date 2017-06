«No me fui como esperaba; siempre he sido muy honrado en mi profesión» El excapitán del Levante, que posee una empresa de ganadería y agricultura, disfruta del ascenso: «Acertaron de pleno con el entrenador» valencia. Lunes, 26 junio 2017, 00:24

Sergio Ballesteros colgó las botas en el verano de 2013 pese a que, sólo unos meses antes, se había efectuado su renovación automática. El 'caso Barkero' precipitó su adiós como granota. Un desenlace que le escoció. «No me fui como esperaba. Me hubiese gustado tener un final diferente. El fútbol te da y te quita cuando menos te lo esperas. Lo que yo pienso es que siempre he sido muy honrado en mi profesión. He intentado darlo todo en el Levante y en otros clubes. En el Levante quizás un poco más, porque es el equipo que me dio la oportunidad», lamenta.

En abril de 2013, tras la derrota por 0-4 ante el Deportivo, Barkero acusó de falta de intensidad a Ballesteros, Juanfran, Munúa y Juanlu. El conflicto marcó el destino de un equipo que había dado la talla en Europa League: «El final viene como viene. Y no sabes si viene en forma de reconocimiento o no. Siempre te gusta despedirte de tu afición en el campo, pero hay que tomárselo con total normalidad».

Ballesteros sopesó alternativas en España y el extranjero, pero finalmente emprendió una aventura lejos del fútbol: «Tengo una empresita de ganadería y agricultura y estoy muy contento. Me siento muy satisfecho y muy realizado». Aun así, sigue de cerca al Levante. Y ha vibrado con el ascenso.

«Lo que ha hecho el Levante tiene mucho mérito. Ha sido un ascenso muy tranquilo y cómodo, pero el hecho de no tener que disputarlo hasta el final ha hecho que se viviera de una forma diferente. Ascender con seis jornadas de antelación es una locura. Hay muy pocos equipos que puedan decir eso. Es un éxito rotundo. La nueva dirección deportiva entró con las cosas muy claras. Acertaron de pleno con el entrenador. Muñiz es un entrenador con experiencia, que da la imagen de seriedad, corrección y de saber llevar el grupo», señala Ballesteros, quien representa a los veteranos en la Fundación granota.

Dolido por la investigación

La fase de instrucción sobre el supuesto amaño en el Levante-Zaragoza de mayo de 2011 llega a su fin. Ballesteros se muestra dolido: «Después de tanto tiempo, es hora de que se archive ya la causa. No pasó absolutamente nada. Espero que impere la cordura. Me ha perjudicado mucho a nivel profesional y personal. Me ha hecho daño, pero me he rehecho y me he reconducido a nivel profesional».