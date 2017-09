«Los éxitos que tengamos serán porque el equipo es un bloque» Muñiz. / REUTERS/Susana Vera El técnico destaca que el planteamiento para anular al Real Madrid dio sus frutos: «Hemos logrado mantenerlos donde queríamos» J. MOLINS Domingo, 10 septiembre 2017, 00:20

madrid. No todos los días un entrenador curtido en el fútbol modesto es capaz de empatar en el Bernabéu con una solidez como la de ayer y que todo el mundo reconozca su trabajo. Juan Ramón López Muñiz estaba muy satisfecho pero, como es habitual en él, únicamente por el trabajo de sus futbolistas. Una muestra más de la sencillez y la humildad que le caracterizan.

El técnico quiso destacar el mérito de su equipo en un estadio tan complicado. «Han competido bien, es muy difícil sacar puntos en el Bernabéu, y más cuando la semana anterior habían empatado. Requiere mucho esfuerzo, minimizar errores, y hasta el último segundo trabajar. Hicimos ese esfuerzo físico, porque el Madrid ha apretado. Hemos logrado mantenerlos donde queríamos que estuvieran», expresó el asturiano. «Todos los éxitos que tengamos es porque el equipo es un bloque», destacó.

El entrenador explicó que había felicidad en la plantilla tras el resultado cosechado. «Las caras en el vestuario eran de ilusión, pero tienen el mismo comportamiento ante cualquier rival. Al Madrid hay que respetarlo pero no temerlo, y cuando tienes el balón hay que intentar no perderlo rápido», aseguró. Aunque recordó que sólo era un partido: «Empatar en el Bernabéu sólo te da un punto, el sábado vendrá un rival difícil, no podemos vivir de esto. La Liga es el premio a la regularidad. Lo más importante son las sensaciones que transmite el equipo, es lo que valoro ahora». Muñiz incidió en el buen trabajo como bloque del Levante: «La clave es la ilusión y el trabajo, cualquier jugador que deje un resquicio, el equipo sufre, y dejaron pocos».

Nadie en el vestuario quiere hablar todavía de algo más que la permanencia, pero Muñiz sí tiene claro que el equipo va a competir para estar mucho tiempo en la élite. «Nuestra idea es venir para quedarnos, tenemos jugadores jóvenes con mucho futuro, en poco tiempo lo veremos», destacó sobre su plantilla, plagada de futbolistas de entre 21 y 24 años. El asturiano se mostró satisfecho por haber frenado a Carvajal y Marcelo, el principal peligro que causó el Madrid ayer. «El equipo supo leer el partido y trabajarlo, y acabar el encuentro en bloque. Se controló muy bien», indicó.

Sobre las rotaciones de Zidane, Muñiz recordó que los suplentes «juegan en la selección española» y no quiso opinar sobre el árbitro, pese a haber dado validez al gol ilegal del Real Madrid. Además, el explicó que al Levante apenas le quedaban fuerzas para buscar el triunfo en el minuto 88, tras la roja de Marcelo.