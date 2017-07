Félix Vicente deja el cuerpo técnico tras ocho años Jueves, 13 julio 2017, 00:42

Más cambios en el cuerpo técnico del Levante. Félix Vicente no continuará en el club después de que ambas partes no hayan llegado a un acuerdo de renovación. El madrileño, quien durante las últimas temporadas ejercía como readaptador físico, llevaba ocho años ligado a la entidad de Orriols. Su contrato finalizó el 30 de junio y no le convencieron las condiciones que los dirigentes le pusieron sobre la mesa para ampliar el vínculo. El entrenador granota, López Muñiz, deberá nombrar un sustituto. Moisés de Hoyo ha tomado el relevo de Juan José Rico como preparador físico. Además, Estanis Asensi, quien había salido del Ciutat de València en 2014, ha regresado a la estructura deportiva.