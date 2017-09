Levante UD | Los fichajes más goleadores están en Orriols Sólo Las Palmas iguala las cifras granotas en toda la Liga, pese a que hay cinco azulgranas aún sin debutar y otros tres llevan pocos minutos Cuatro de los cinco tantos del Levante los han marcado los nuevos refuerzos JOSÉ MOLINS VALENCIA. Martes, 19 septiembre 2017, 01:29

El fútbol a veces tiene sus paradojas, como bien puede demostrar el Levante. El equipo azulgrana no encontró en el mercado a su goleador deseado, tiene problemas en ataque y la base de su once titular es el de la temporada pasada, sin apenas cabida para los recién llegados. Sin embargo, el conjunto granota es en el que más goles han marcado sus nuevos fichajes de toda la Liga. Sólo Las Palmas iguala las cifras de los valencianos.

Cuatro de los cinco tantos que han anotado los de Orriols han llegado de las botas de los futbolistas incorporados este verano. En concreto dos de ellos, Ivi López y Enis Bardhi. Sus goles han dado tres valiosos puntos al equipo en este inicio liguero. El macedonio igualó el derbi contra el Valencia, el madrileño marcó uno histórico en el Bernabéu y entre ambos levantaron el 0-2 con el que empezó el Deportivo en el Ciutat, para evitar la derrota ante un rival directo que ya está a cinco puntos de distancia.

Los dos jugadores fueron sendas apuestas de la secretaría técnica este verano, ya que carecían de experiencia al máximo nivel y son jóvenes, pero ya empiezan a rentabilizar los 2,7 millones de euros que pagó el club por ambos. El macedonio está causando sensación en la Liga por su espectacular golpeo y el ex del Sevilla Atlético muestra descaro y oportunismo.

En el equipo canario es su pareja de delanteros, Calleri y Remy, los que han anotado dos tantos cada uno e igualan las cifras de los granotas en eficacia goleadora de sus nuevos fichajes, mientras que el punta del Celta Maxi Gómez lleva tres, y el otro gol de los vigueses fue en propia meta. También otros arietes debutantes como Bacca, Stuani y Sergio León han visto puerta en dos ocasiones con sus equipos.

El problema levantinista no está en la mediapunta, como demuestran Ivi y Bardhi, sino en la delantera. Álex Alegría, el fichaje granota que más minutos ha disputado con 259 al ser titular en las cuatro jornadas, sigue sin estrenarse ante la portería contraria, e incluso apenas dispone de ocasiones. Pero le cierra las puertas a los otros dos refuerzos para el ataque. Boateng sólo lleva 62 minutos casi testimoniales pese a los 2,5 millones que costó su fichaje, mientras que Nano Mesa todavía no ha debutado. Ninguno de los tres parece adaptarse a lo que requiere el equipo y no han cogido el testigo goleador de Roger.

Pero además de Nano, hay otros cuatro futbolistas fichados este verano que todavía no han lucido su nueva camiseta granota. Lukic, Langerak, Luna y Cabaco no han tenido ni un solo minuto en este inicio de temporada por el buen rendimiento de los que juegan en sus posiciones. Además, otros como Doukouré y Samuel han tenido presencias muy breves en los últimos minutos de algunos partidos. Y es que Muñiz confía plenamente en el bloque que logró el ascenso a Primera y los buenos resultados le están dando la razón al técnico.

Al mezclar esa escasa participación de la mayoría de los fichajes con los que sí suelen jugar, los 12 refuerzos granotas promedian solamente 81,8 minutos entre los cuatro partidos de Liga hasta la fecha, con un total de 360 minutos de competición. Una cifra muy baja que debe crecer en los próximos encuentros, ya que al haber partido intersemanal el jueves contra la Real Sociedad, el entrenador puede hacer rotaciones y dar minutos a algunos de los no que no han sido habituales hasta ahora.