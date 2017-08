Levante UD | El Granada se planta con Ramos El empresario sólo acepta diez millones o que vaya al Crystal Palace o al Parma, también suyos, y el club granota trabaja de nuevo en la opción Niane Al Levante se le complica el fichaje del delantero por la negativa de Lizhang a cederlo JOSÉ MOLINS VALENCIA. Miércoles, 23 agosto 2017, 01:10

La negociación para que el Levante fiche a Adrián Ramos ha entrado en un punto complicado. Tanto que el Granada, a través de su máximo accionista, ha cerrado las puertas por completo. El empresario chino Jiang Lizhang se ha molestado con los representantes del delantero y con el propio jugador por estar forzando su salida y ha tomado la decisión tajante de negarse a que se marche cedido.

El magnate asiático sólo aceptaría un traspaso por Ramos que se aproxime a los diez millones de euros que pagó por él con el club chino de su propiedad, el Chongqing Lifan. La otra opción es cederlo a otro de los clubs en los que también ha invertido dinero, como el Crystal Palace o el Parma. Lo que Lizhang se niega en rotundo es a perder la potente inversión por su futbolista estrella dejándolo salir cedido, aunque el Levante esté dispuesto a asumir toda su ficha, de unos dos millones de euros.

Para los granotas, Ramos sigue siendo la primera opción de cara a reforzar la delantera y continuarán peleando en los próximos días. El jugador ha manifestado que quiere militar en Primera y en el Ciutat esperan que la decisión del colombiano pese más al final y que el empresario chino de marcha atrás para cambiar su inflexible postura actual. Aunque el asiático no tiene previsto variar su decisión y así lo ha comunicado en el Granada para que cuenten con el jugador en la plantilla hasta diciembre.

El problema para el Levante es que las opciones para buscar una alternativa a Ramos son ya escasas a ocho días de que se acabe el plazo del mercado. Lucas Pérez negociaba ayer en Londres su regreso al Deportivo como cedido, por expreso deseo del jugador. Uno de los jugadores que más gustan en Orriols es Adama Niane, delantero del Troyes, opción que se trabaja en Orriols para los últimos días del mercado si falla la del colombiano. Pero el club francés quiere un traspaso superior a los tres millones de euros.

El partido ante el Villarreal, pese a las excelentes sensaciones del equipo, evidenció que se necesita un delantero. Pero también que no es tan imprescindible el fichaje de un central para ser titular por el gran nivel de los tres que hay en la plantilla. Por ese motivo el club busca un defensa con experiencia en la élite pero que se ajuste a un presupuesto más reducido. Los granotas han preguntado por David Costas, como ya hicieron el año pasado, ya que el Celta se va a desprender de un central al tener cinco en su plantilla. Aunque el equipo gallego no ha tomado aún la decisión de quién será, porque Sergi Gómez tiene una oferta del Girona y Roncaglia buscará una salida si continúa siendo suplente. Costas sólo se marchará si los demás se quedan, por lo que el Levante deberá esperar. Y en cuanto a Samu García, aunque el acuerdo es total, ayer no se cerró la operación, que estaba previsto que se hiciera oficial y lo normal es que se anuncie hoy o mañana.