La hora de recuperar la identidad La plantilla del Levante durante un entrenamiento. / irene marsilla El Levante, tras dos derrotas, necesita volver a mostrar su solidez en CornellàLerma e Ivi están disponibles para Muñiz, Nano tiene opciones de debutar como titular y Bardhi es duda en el once al venir de Macedonia JOSÉ MOLINS Viernes, 13 octubre 2017, 00:10

valencia. El pasado 21 de septiembre el Levante vivía un momento inmejorable tras golear a la Real Sociedad, lo que le colocaba en zona europea. Pero en solo cinco días, dos derrotas frenaron a los granotas y llenaron de dudas el ambiente por la irreconocible fragilidad defensiva y su nula capacidad goleadora. Después de pasar un parón liguero que ha sentado como agua de mayo para reordenar las ideas en el vestuario, el equipo de Muñiz necesita recuperar su identidad esta noche en Cornellà. Volver a mostrar esa solidez y eficacia por las que se caracteriza el conjunto valenciano, pero que en las dos últimas jornadas habían desaparecido.

Pese a la grave lesión de Iván López el pasado martes, que ha supuesto un duro golpe para el grupo, Muñiz ha recuperado a dos jugadores importantes como Lerma e Ivi, y ambos serán titulares esta noche ante el Espanyol. El colombiano ha acortado más de una semana los plazos de su lesión y regresa al estadio en el que marcó su primer gol como azulgrana en 2015. Los datos le avalan como el hombre clave para el técnico, y con él sobre el campo el Levante solo ha perdido el 11% de los encuentros. Junto a Lerma, la otra novedad en el once inicial puede ser Doukouré, para meter músculo en la medular, pero sobre todo debido al cansancio que acumula Bardhi, recién aterrizado después de jugar los dos partidos con Macedonia. El mediapunta tiene en vilo a Muñiz y su presencia en el encuentro está en el aire.

Con Ivi el equipo recupera a uno de sus puntales ofensivos, y además las bajas de los dos extremos derechos, Jason y Samu, obligan a que Morales juegue en la banda diestra y el ex del Sevilla Atlético en su izquierda natural. Aunque probablemente no sea la única cara nueva en el once. Tras siete oportunidades con Álex Alegría como titular sin mostrar acierto, Nano Mesa, que ya está en plena forma tras haber llegado fuera de ritmo, alberga muchas opciones de quitarle el puesto en la delantera esta noche. El canario mostró muchas ganas ante el Alavés y el técnico ha destacado su trabajo en los entrenamientos.

Curiosamente, pese a que el Levante tiene un punto más, las sensaciones del Espanyol y su entorno son muy positivas, tras haber ganado sus dos últimos partidos en Cornellà. Al equipo de Quique le ha costado coger la dinámica pero empieza a carburar, con el potencial de Gerard y Baptistao en la delantera y la aportación de Piatti. El técnico quiere aprovechar el bajón que tuvo el equipo granota: «Prefiero jugar, de entrada, contra equipos con dudas». Aunque avisa del peligro azulgrana: «Son físicos, un equipo incómodo, con un buen contraataque y balón parado». Los dos clubes confían en que la grave situación política en Cataluña no afecte al encuentro, ya que el último, en el Camp Nou, se jugó a puerta cerrada.