Los intocables de Muñiz en el Levante UD
Raúl, Chema, Postigo y Toño han disputado todos los minutos de la Liga y sólo Getafe y Espanyol tienen cuatro jugadores con pleno
JOSÉ MOLINS VALENCIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 07:36

La guardia pretoriana de Muñiz en el Levante tiene cuatro nombres: Raúl Fernández, Sergio Postigo, Chema Rodríguez y Toño García. Son los únicos futbolistas que han disputado todos los minutos en estas seis primeras jornadas de Liga. Un total de 540 cada uno. Se trata de los jugadores básicos en el esquema del entrenador y que forman su sistema defensivo. Hasta ahora el rendimiento de todos ellos había sido magnífico, pero ante el Betis en el Villamarín mostraron un evidente cansancio por la acumulación de esfuerzos.

El portero, los dos centrales y el lateral izquierdo son indiscutibles para el técnico, pese a que el club reforzó los cuatro puestos en el mercado este verano. Pero ni Langerak, ni Cabaco, ni tampoco Luna han conseguido poner en duda el lugar de sus compañeros en el once titular en ningún momento. Salvo Toño, los otros tres se han consolidado esta temporada en la máxima categoría, donde no tenían experiencia, y no han notado el salto tras venir desde Segunda División. Con el único lunar del Villamarín, en el inicio liguero todos han mostrado una solidez que es la base del equipo.

Sólo hay tres conjuntos en toda la Liga que tengan a cuatro futbolistas que no se hayan perdido ni un minuto de Liga. Getafe y Espanyol son los únicos que siguen la estela del Levante, mientras que en el resto el número es inferior. Pero además, Muñiz ha dado la titularidad en todos los partidos a Campaña y Álex Alegría, a los que ha sustituido en la segunda parte para darles descanso, y también Ivi ha participado en todas las jornadas. Y con total probabilidad, sólo la sanción de Morales y la lesión de Lerma han impedido que ambos jugaran también de inicio en el pleno de los encuentros de Liga.