Langerak, un «líder» contra el peligro de los balones aéreos Tito, Langerak y Catalán, ayer en la presentación del portero australiano. / damián torres J. M. VALENCIA. Jueves, 31 agosto 2017, 23:52

Tras una operación relámpago, cerrada en escasos días, Mitch Langerak ya es uno más en la plantilla granota. Pese al idioma, ya conoce a sus compañeros y quiere integrarse cuanto antes. Al portero australiano le gusta dar confianza a los defensas y llega para acabar con el problema que tiene el equipo con los balones aéreos. «Soy un portero que asume el rol de líder, me gusta dirigir al equipo. Sé que hay un buen portero aquí, el club no me ha dado garantía de que vaya a jugar, yo vengo a dar mi potencial, y las sensaciones son muy buenas, podemos hacer una buena temporada», expresó. «Cuando se presentó la opción del Levante no tardé ni un segundo en decidir, es una buena posibilidad para mí, un equipo con buena calidad, en una gran Liga como la española».

El cancerbero habló con su compatriota Ryan, ex del Valencia, que le acabó de convencer para que fichara por los granotas. Langerak ya se ve preparado para poder jugar en el Bernabéu. Pese a la competencia, Oier tiene decidido quedarse en el club. «Ha sido una operación rápida, desde el primer momento mostró predisposición por jugar en el fútbol español, lo que ha facilitado el traspaso con el Stuttgart», indicó Quico Catalán.