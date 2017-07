Lendoiro alertó a Tebas, pero la magistrada no dio validez a su declaración El expresidente del Deportivo evitó dar los nombres de las personas que le trasladaron las sospechas, algo que restó fuerza a su discurso A. M. VALENCIA. Martes, 1 agosto 2017, 00:51

Durante la fase de instrucción, dos de las declaraciones más esperadas fueron las de Javier Tebas y Augusto César Lendoiro. En su día, el entonces presidente del Deportivo alertó al dirigente de la Liga sobre el presunto amaño del Levante-Zaragoza. Sin embargo, cuando testificó por videoconferencia, su discurso careció de la consistencia exigida por la juez.

En abril de 2016, Lendoiro sostuvo que el encuentro se amañó porque, según él, se lo comentaron en el vestuario coruñés. Y admitió que avisó al presidente de la Liga. «En cuanto a la declaración del que fue presidente del Deportivo, no puede dársele validez, dado el interés que tiene en la causa, y ya que ningún dato objetivo aporta tampoco en su declaración, manifestando de forma genérica que el conocimiento de los hechos lo tiene para, a continuación, decir que no habló en concreto con ningún jugador, o cosas tan vagas como que era vox populi, que no se puede hablar de nombres concretos dentro del vestuario que le pasaran información del amaño, o que fueron informaciones que se obtuvieron sin concretar nada», señala el auto. Tebas fue el más contundente para referirse al presunto amaño.

«Ninguna de las personas que se supone informaron a Tebas de los hechos han reconocido el contenido de dichas conversaciones, e incluso algunos han negado que hablaran con el denunciante, por lo que esta prueba no puede servir de base para ninguna acusación», añade del auto.