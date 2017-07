El Levante acelera la operación salida con ofertas de Segunda Bardhi, ayer en su presentación. / EFE/Gustavo Grillo El club comunica al Deportivo que no esperará más para fichar a Rober Pier, mientras Tito ve «difícil» la renovación de Jason JOSÉ MOLINS Miércoles, 19 julio 2017, 01:39

valencia. Sin prisa pero sin pausa el Levante va configurando su plantilla de la próxima temporada, ya con Enis Bardhi como nuevo integrante, que fue presentado ayer en el Ciutat. Pero además de los fichajes, lo que más ocupa ahora mismo a la dirección deportiva es la operación salida. Y esta semana se puede dar un acelerón importante. Los cuatro futbolistas con los que no cuenta Muñiz tienen ofertas en firme de Segunda División y sólo falta que los clubes se pongan de acuerdo. La entidad granota confía en que de entre Saveljich, Rubén García y Espinosa esta semana se cierre al menos una operación, ya que Verza de momento quiere apurar sus opciones de convencer a Muñiz.

Los principales equipos de la categoría de plata se han interesado en las últimas semanas por los descartes azulgranas. Osasuna y Almería quieren al central argentino, Granada y Zaragoza pretenden al de Xàtiva, mientras que el Tenerife tiene como objetivo al mediapunta manchego. Los futbolistas asumen que van a irse del Levante. «Sobre las salidas, alguna gestión está más cerca, ahora los clubes se tienen que poner de acuerdo, pero en los casos que deberían salir ellos están de acuerdo», aseguró ayer Tito Blanco.

Por su parte, la negociación con el Deportivo por una nueva cesión de Rober Pier sigue en punto muerto, lo que está desesperando a los granotas. El club coruñés no aclara si va a quedarse con el futbolista o decide que salga y el director deportivo levantinista fue ayer tajante. Ha comunicado a la entidad gallega que pone un día tope (que no quiso concretar) para esperar al defensa. Si llega ese momento y todo sigue igual, el Levante se lanzará a por otro central. Además, otro de los asuntos que preocupan al club es la situación de Jason. Hace dos semanas la entidad le hizo una oferta de renovación pero el jugador continúa sin contestar. «Deseamos llegar a un acuerdo, esperamos una respuesta pero se me antoja difícil», reconoció Tito.

En cuanto a Bardhi, el futbolista dijo que la negociación fue dura porque le querían varios clubes pero fue decisivo «que el Levante no dejara de luchar» por él. El macedonio admite que prefiere jugar como mediapunta antes que como mediocentro ofensivo.