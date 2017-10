El Levante acumula ofrecimientos para fichar un lateral derecho Tito, Muñiz y Carmelo del Pozo, en la cena con la Delegación de Peñas. / levante ud El club dispone de 15 días para reforzarse desde que notifique a la Liga la lesión de Iván, aunque Tito no ha decidido aún si firmarán ya o esperarán JOSÉ MOLINS VALENCIA. Jueves, 12 octubre 2017, 00:20

La grave lesión de Iván López causa un problema al Levante en la banda derecha. El valenciano se perderá lo que queda de temporada y el club está analizando el mercado para ver si los jugadores disponibles mejoran el nivel del equipo en el lateral diestro. Desde el propio martes por la tarde, sólo unas horas después de que el futbolista se rompiera la rodilla, la dirección deportiva granota está recibiendo ofrecimientos de jugadores para reforzar de inmediato la plantilla azulgrana, pero por el momento Tito Blanco y Carmelo del Pozo no han tomado ninguna decisión.

La Liga establece en su normativa un periodo máximo de 15 días para fichar un sustituto en caso de lesión grave (como es el de Iván), un plazo que empieza a contar cuando el club envía la notificación para dar de baja a un futbolista por causas médicas. Ayer el club tampoco había mandado esta documentación a la LFP, ya que el Levante quiere tener el tiempo a su favor. Es decir, la entidad no saltará al vacío de darle la baja federativa a Iván sin tener atado un recambio. Primero va a valorar las opciones, y si gusta alguna, negociará con el futbolista y con su equipo, para evitar que el plazo empiece a correr sin que tengan un recambio de garantías.

El marco en el que se puede mover el Levante para fichar son los jugadores de la Liga española, tanto de Primera como de Segunda, sin ninguna otra restricción, únicamente la de esos 15 días de límite de plazo. La otra alternativa es un futbolista libre, que rescindiera su contrato antes del pasado 1 de septiembre, y en este caso puede incorporarlo cuando quiera, mientras tenga una ficha libre en la plantilla, aunque se pase el plazo.

La secretaría técnica, en consenso con el entrenador, Juan Ramón López Muñiz, recabará información en estos próximos días sobre los jugadores en el mercado más interesantes, pero no tienen claro que vayan a fichar. «Ahora mismo no hay que precipitarse, debemos ver lo que ofrece el mercado y si mejora lo que hay, y luego tomar la decisión. No hay que tener prisa, tenemos a Pedro López y también a Shaq, incluso Morales y Rober Pier para momentos determinados», expresó el técnico. «Si el mercado ofrece un jugador interesante hay que plantearlo, pero no vamos a traer por traer, solo si ayuda al equipo», recalcó el asturiano sobre el posible fichaje.

Shaq Moore, lateral derecho del filial, ya realizó la pretemporada con el primer equipo, se ha entrenado en numerosas ocasiones a las órdenes de Muñiz e incluso ha ido convocado esta temporada. Ocupa plaza de extracomunitario, pero como el club solo tiene dos (Lerma y Langerak), no hay problema con la normativa, que permite tres.

El actual mercado acota al Levante a tener que apostar por un jugador falto de ritmo y de rodaje, que esté en paro o que no haya jugado prácticamente con su equipo hasta ahora. Ya que de lo contrario, ningún club va a estar dispuesto a negociar por un jugador importante en este momento, fuera de plazo y sin posibilidad de firmar un sustituto. Por eso, la tercera vía para los granotas es aguantar con Shaq y Pedro López hasta enero y en el mercado de invierno tratar de reforzarse con un lateral, que puede ofrecer mayores garantías.

Mientras tanto, Iván López estuvo ayer en Barcelona en la consulta del prestigioso doctor Cugat, quien le operará la rodilla en los próximos días. Muñiz lamentó la lesión del valenciano. «Es una situación que nadie desea, pero se suelen dar, ahora hay que ayudarle a superarlo rápidamente, le queda un tiempo largo y duro pero no se acaba ahí, le queda mucha carrera por delante», comentó.

La del valenciano es la décima lesión del Levante desde la pretemporada. «Cuando no ganas recuerdas todo lo malo que ha sucedido, pero lesiones tienen todos los equipos, hay que tener una plantilla compensada para superarlo, aunque sí es una cosa que se nos está exponiendo en este inicio liguero».