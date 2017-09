El Levante UD es el colista de las rotaciones Nueve futbolistas todavía no han entrado de inicio en estos seis partidos, y cinco de ellos ni siquiera han debutado con el equipo azulgrana Muñiz sólo ha dado la titularidad a 14 jugadores de la plantilla JOSÉ MOLINS VALENCIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 01:52

En el fútbol actual es casi imposible que un aficionado pueda recitar las alineaciones de su equipo de memoria, como sucedía antiguamente. El exigente nivel físico que requiere la Primera División obliga a los entrenadores a hacer cambios en el once titular jornada tras jornada para mantener fresca a la plantilla, aunque no se compita en Europa. Pero no es el caso de Juan Ramón López Muñiz. El técnico del Levante es poco partidario de realizar este tipo de variaciones y es el entrenador que menos futbolistas ha sacado de inicio en toda la Liga.

El asturiano tiene un bloque muy definido y sólo las lesiones o la sanción de Morales le han llevado a echar mano de otros jugadores. Pero aún así, el conjunto granota únicamente ha tenido 14 futbolistas titulares, lo que le convierte en el colista en este apartado, ya que la mayoría de equipos han apostado por entre 18 y 20 jugadores de inicio en estas seis jornadas disputadas.

El pasado lunes por primera vez se evidenció el cansancio en algunos futbolistas granotas, y fue una de las causas que provocaron la goleada del Betis en la segunda parte. Jugadores como Campaña, Bardhi, Postigo y Álex Alegría, cargados de minutos, se mostraron en el partido físicamente por debajo de su nivel, y eso afectó al equipo, especialmente tras una jornada en la que hubo un partido intersemanal, algo a lo que no están acostumbrados en el Levante.

Además, se añade otra circunstancia, y es que de esos 14 únicos jugadores que han sido titulares, tres de ellos se encuentran lesionados (Lerma, Iván López y Jason), por lo que Muñiz echó mano ante el Betis de sus 11 de confianza, sin introducir caras nuevas que aportaran algo de frescura. Lo que pone el foco en los suplentes, que apenas están contando para el entrenador por el momento.

Nueve futbolistas no han sido titulares todavía y ocho de ellos son nuevos fichajes, ya que el técnico ha basado su bloque en los que ascendieron la temporada pasada, a excepción del portero Oier y del lesionado Roger. Pero es que cuatro de las incorporaciones de este verano ni siquiera han debutado unos instantes en estas seis jornadas. Langerak, Luna, Lukic y Cabaco se mantienen todavía en blanco, después de que Nano jugara sus primeros minutos el lunes en el Villamarín.

Precisamente el delantero canario es uno de los que puede tener opciones de entrar en el once titular en la próxima jornada contra el Alavés, por el poco protagonismo que está teniendo Alegría en la delantera, ya que no ha logrado marcar y apenas ha tenido ocasiones. Además, Doukouré y Samu García, al ser sustitutos naturales de los lesionados Lerma y Jason, también peueden contar con posibilidades de entrar en el once inicial en los próximos duelos para dar descanso a los que están jugando.

La temporada pasada Muñiz también confió en un número reducido de jugadores durante toda la Liga y solo 15 futbolistas superaron los 1.000 minutos disputados, mientras que hubo diez que contaron bastante poco en las alineaciones del conjunto granota mientras el ascenso estuvo en juego.