El Levante confía en fichar ya a Antonio Luna ante las dudas del Sevilla Los andaluces tenían casi cerrado al lateral pero Berizzo lo ha paralizado y el club quiere firmarlo de inmediato con un contrato suculento J. MOLINS Viernes, 9 junio 2017, 00:40

El primer fichaje del Levante para su regreso a la máxima categoría puede ser cuestión de horas. El club confía en cerrar de inmediato la incorporación de Antonio Luna, lateral izquierdo que acaba contrato con el Eibar, donde rechazó la renovación. Desde febrero manejaba una oferta del Sevilla, que lo tenía como primera opción, como informó este diario la semana pasada, pero la llegada de Berizzo al banquillo andaluz ha paralizado la operación. Y la oferta granota ha seducido al jugador. Precisamente por si les fallaba la opción de Luna, la entidad andaluza preguntó sobre la situación del levantinista Toño.

No obstante, el futbolista y su entorno hablaron ayer con el club hispalense y se dieron unos días para que Berizzo decida si quiere contar con Luna. Para el jugador sigue siendo su principal opción, ya que se formó en la cantera sevillista, pero la falta de claridad del técnico argentino le hace dudar. Además, tenía otras propuestas interesantes del Celta, el Alavés y el Fulham inglés, por lo que el Levante, que empezó a negociar con el jugador la semana pasada, le presentó un contrato con una suculenta ficha anual, que le haría entrar en el grupo de los mejor pagados de la plantilla, debido a que al llegar libre no costaría dinero por un traspaso.

El equipo granota le da además al lateral muchas opciones de jugar como titular, con la competencia de Toño, mientras que en el Sevilla, Escudero es el teórico titular. La oferta granota aúna criterios deportivos y económicos, pero el resto de propuestas sólo le seducen en uno de los dos aspectos. Una circunstancia que puede ser definitiva para que el futbolista se decida por firmar en Orriols.

Con 26 años, el lateral izquierdo ha sido una pieza importante del Eibar esta temporada, en la que ha disputado 26 encuentros, la mejor cifra de su carrera, con más del doble de minutos jugados que la anterior campaña en Ipurua. Anteriormente tuvo una aciaga temporada en blanco en el Verona italiano, un fugaz paso por Inglaterra en el Aston Villa, y tampoco logró mucho protagonismo en el Mallorca, Almería y el propio Sevilla.

Ayer el consejo de administración azulgrana se reunió en el Ciutat para analizar la planificación deportiva, con el asunto de Luna como uno de los temas, junto a la renovación de Muñiz, cerrada para las dos próximas temporadas, los puestos de la plantilla a reforzar, el presupuesto destinado a fichajes y otros temas como el descenso del filial a Tercera División y la situación del equipo Femenino.

El entrenador granota se refirió a los refuerzos y mandó un mensaje de exigencia. «No es fácil mejorar el nivel de esta plantilla, si viene alguien debe mejorar el equipo, tenemos buena base de jugadores con contrato, no hay prisa, no vamos a hacer una revolución, sino apuntalar posiciones concretas», expresó ayer Muñiz. Y sobre la posibilidad de que lleguen ofertas por jugadores de la plantilla, el asturiano aseguró que no le preocupa.