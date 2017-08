Fútbol | Levante UD El Levante UD descarta a Lucas Pérez y se centra en otros delanteros Lucas Pérez, en un partido como jugador del Deportivo de la Coruña. / AFP Langerak, nuevo portero granota: “Me gusta asumir el rol de líder” JOSÉ MOLINS Valencia Jueves, 31 agosto 2017, 14:02

A falta de menos de un día y medio para el cierre del mercado de fichajes el Levante confía en cerrar las dos incorporaciones que le faltan, un delantero y un central. El presidente, Quico Catalán, ha dejado claro que descarta definitivamente a Lucas Pérez pese a tener un acuerdo con el Arsenal, y el club se centra en otras opciones como puede ser Djordjevic, del Lazio. Niang, del Milan, que se encontraba inicialmente entre las opciones granotas para el ataque, estaría muy cerca de firmar por el Torino.

“Lucas no va a venir al Levante, lo supimos ayer, somos conscientes y estamos en otras operaciones, otros frentes. El jugador ha tomado una decisión, no se lo que va a pasar pero entiendo que conseguirá lo que pretendía, no va a haber marcha atrás”, ha señalado Catalán, dejando entrever que el gallego fichará por el Deportivo. Además, el director deportivo, Tito Blanco, no cierra las puertas a una posible salida de Verza en las últimas horas del mercado.

Por su parte, el club ha presentado este mediodía a su nuevo portero, el australiano Mitch Langerak, que competirá con Raúl Fernández y Oier por un puesto. El meta ha entrenado esta mañana en Buñol y tiene buenas sensaciones del equipo. “Soy un portero que asume el rol de líder, me gusta dirigir al equipo, hablar desde atrás y que los compañeros sientan confianza. El año pasado y ahora sé que hay un buen portero aquí, no he hablado con nadie, el club no me ha dado garantía de que vaya a jugar, yo vengo a dar mi potencial, y las sensaciones son muy buenas, podemos hacer una buena temporada”, ha comentado Langerak, que llega traspasado del Stuttgart alemán.