El Levante insiste en David Soria

El Levante tiene una prioridad bien clara y no tira la toalla. El club azulgrana vuelca sus esfuerzos para lograr la cesión de David Soria. El Sevilla no está poniendo facilidades el joven arquero para que pueda salir cedido. Sin embargo, los granotas no desisten y siguen trabajando con la esperanza de poder hacerse con los servicios del madrileño.

David Soria sabe de las dificultades que va a tener para gozar de minutos la próxima temporada en el conjuntos hispalense, pero los dirigentes del Sevilla de momento no le han abierto la puerta de salida. El guardameta ve con buenos ojos la posibilidades de marcharse al Levante en calidad de préstamo. Hay otros clubes interesados, como Las Palmas.