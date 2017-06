LEVANTE UD Levante UD | Muñiz: «No es fácil mejorar el nivel de esta plantilla» El entrenador del Levante señala que no le preocupa que lleguen ofertas por jugadores JOSÉ MOLINS Jueves, 8 junio 2017, 13:15

En la última rueda de prensa previa a un partido esta temporada, antes de pasar a Primera División, el entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, ha querido poner en valor el potencial de su actual vestuario, que ha conseguido con mucha holgura el ascenso a la máxima categoría. Por eso sabe que los fichajes que lleguen este verano deben suponer un salto de calidad considerable. “No es fácil mejorar el nivel de esta plantilla, si viene alguien debe mejorar el equipo, tenemos una buena base con contrato, no hay prisa por fichar, no vamos a hacer una revolución, sino apuntalar posiciones concretas”, ha explicado.

El técnico ha admitido que su renovación es cuestión de que se anuncie en horas. “No es preocupante mi tema, tarde o temprano os lo confirmaremos, mañana, pasado o el lunes se solucionará y ya está”. Ampliará su contrato hasta 2019. Y en cuanto a las salidas, tras la oferta por la que se ha marchado Natxo Insa, a quien ha definido como un “gran profesional” y entiende que se fuera a Malasia, Muñiz no está nervioso porque puedan llegar propuestas importantes por sus futbolistas. “No me preocupa que lleguen ofertas, el club valorará qué debe hacer, el presidente no está por la labor de perder jugadores, el que más ilusión tiene es él”, ha comentado.

El técnico no ha querido desvelar si jugará Raúl Fernández ante el Huesca, ya que se está disputando en trofeo Zamora como portero menos goleado, pero sí ha asegurado que el equipo va a competir para evitar suspicacias, debido a que los aragoneses se juegan con Valladolid y Oviedo meterse en play-off de ascenso. “Queremos acabar de la mejor manera posible, compitiendo, cuando salgas a un partido que el equipo compita y la gente salga satisfecha, así lo plantearemos, que la afición se sienta contenta, queremos quedar invictos y acabar el año sin derrotas en casa”, ha manifestado.

Respecto a la próxima temporada en Primera División, el asturiano reconoce que las cosas serán diferentes. “El objetivo del año que viene es mantener la regularidad, tenemos que hacer otros planteamientos, cuando volvamos de pretemporada empezamos de cero, cuando pasemos a Primera no puedes vivir de lo que hiciste en Segunda”, ha apuntado el entrenador.