Levante UD | Roger Martí tiene roto el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda y estará 6 meses de baja J. Ramírez El delantero del Levante UD será baja hasta el mes de enero JOSÉ MOLINS Valencia Lunes, 24 julio 2017, 11:15

Las lágrimas de Roger Martí el pasado sábado al abandonar el césped en el amistoso contra el Almería evidenciaban que esa desafortunada acción había provocado una grave lesión. Y así es. El Levante UD ha confirtmado hoy que el delantero sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda y el propio futbolista ha explicado en sus redes sociales que será baja hasta enero.

La resonancia magnética a la que se ha sometido el delantero han confirmado la gravedad de la lesión y Roger será operado el próximo jueves en Barcelona por el Dr Cugat.

El de Torrent lo ha explicado así en sus redes sociales. "Bueno creo que voy a cogerme unos meses para poner la máquina a punto, me toca volver a luchar desde ya, pero en enero volveré a dar guerra. Ahora me toca apoyar a mis compañeros desde fuera. Gracias de corazón por todos esos mensajes que me están llegando y gracias a mis compañeros, amigos y familia por estar siempre ahí".

El delantero, por tanto, se perderá toda la primera vuelta de la Liga y será operado el jueves. Es la segunda vez que sufre esta lesión, ya que ya le ocurrió en 2014 en la otra rodilla. Ahora el club deberá cambiar sus planes y tendrá que fichar dos delanteros para empezar la temporada con garantías.