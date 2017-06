Luna: «El club ha mostrado plena confianza en mí»

El nuevo fichaje del Levante, Antonio Luna, hizo sus primeras declaraciones como jugador granota en ABC Sevilla: «Me han mostrado que tienen plena confianza en mí. Al Levante le estaré agradecido siempre no sólo por el interés, sino por darme toda su confianza desde hace semanas cuando yo les llegué a decir que estaba pendiente del Sevilla. Carmelo del Pozo me dijo que estuviera tranquilo. Tenía otras propuestas, pero ese gesto del Levante, así como el proyecto deportivo que me presentaron, me hace estar seguro de que acerté con la decisión».

Sin embargo, el jugador mostró su amargura con el Sevilla, con el que no llegó a firmar. «Aguanté todo lo que pude y más, incluso. Pero en el Sevilla siempre me decían que había que esperar. Así he estado mucho tiempo. Primero con Monchi y luego con Óscar Arias, tras varios contactos, parecía que estaba todo bien y que se terminaría haciendo el fichaje. Hace tres semanas me llegué a ver como sevillista», explicó.