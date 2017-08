Fútbol | Levante UD Levante UD | Juan Ramón López Muñiz: «Hemos hecho un gran partido, muy completo» Juan Ramón López Muñiz / Manuel Molines «No me consta que el árbitro haya dicho que se ha equivocado, no es algo que tengamos que valorar», explicó EFE Valencia Lunes, 21 agosto 2017, 22:51

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida por su equipo ante el Villarreal, ya que aseguro que hizo "un gran partido, muy completo en lo ofensivo y defensivo".

Respecto al penalti que significó el triunfo de su equipo en los minutos finales y la afirmación del entrenador del Villarreal, Fran Escribá, de que el árbitro les había confesado que se había equivocado al señalarlo, Muñiz apunto que es algo que no debe valorar.

"No me consta que el árbitro haya dicho que se ha equivocado, no es algo que tengamos que valorar. El árbitro ha pitado penalti y Morales dice que lo ha tocado, pero esto es como siempre", explicó.

El preparador quiso centrarse más en el rendimiento de los suyos y comentó que "el equipo dio muy buen nivel durante todo el partido, estoy satisfecho en cuanto al juego, el orden, la intensidad y las ocasiones".

Sobre la gran actuación de Morales, apuntó que "ha hecho un gran partido pero es injusto sacar a uno del cesto. Teníamos en frente a un rival fuerte, que juega en Europa y que sabía que iba a ponernos las cosas difíciles, pero salimos muy bien y los tuvimos controlados siempre lejos de nuestra portería".

"Esta es la línea que debemos tratar de mantener durante el máximo tiempo posible. Siempre es importante sumar tres puntos, cada partido para nosotros tiene que ser como el último. Tenemos muchas ganas e ilusión, peor esto está empezando y hay que mantener una regularidad", concluyo.

Declaraciones Escribá

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, señaló tras la derrota de su equipo en el campo del Levante, que su equipo completó un mal partido, aunque lamentó que al final se decidiera por un penalti, que según desveló, el árbitro les reconoció que se equivocó al señalarlo.

Sobre la pena máxima, que significó el triunfo del Levante en los minutos finales del partido, Escriba señaló que "el penalti lo pitó el árbitro, no estoy en la mejor situación, no sé si lo fue o no lo fue, pero él ha dicho que se equivocó".

Pese a ello, el técnico reconoció que "estuvimos muy planos, jugamos mal, no hicimos lo que habíamos hablado. Sabíamos que iba ser un equipo que nos iba a esperar, no supimos hacer una buena circulación y no supimos parar las contras, algo que este equipo siempre ha hecho bien y esta vez no lo hizo".

"En ataque hicimos muy poquito, fue un mal partido por nuestra parte. El Levante lo hizo mejor pero al final se decidió por una jugada que no debía de haber sucedido", concluyó.

VÍDEO