«Muñiz está muy contento. Esperó bastante y tenía claro que quería tenerme aquí» Róber Pier, después de un entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol. / manuel molines «De Tercera a Segunda fue un salto grande, pero he dado el nivel y ahora tengo que intentar darlo también en Primera», afirma Róber Pier ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 13 agosto 2017, 23:53

Róber Pier fue el primer objetivo que se marcó la dirección deportiva del Levante para la nueva temporada. Su proyección cautivó a los técnicos granotas, quienes le vieron en condiciones de codearse con los futbolistas de Primera División. La pasada campaña, durante su productiva cesión al conjunto azulgrana, el central gallego se alzó como una de las revelaciones de Segunda. Ahora tiene la oportunidad de hacerse notar en la máxima categoría. Los dirigentes de Orriols tuvieron que sudar tinta para que el Deportivo, el club que posee la propiedad del defensa, accediera a desprenderse nuevamente de él. Después de más de dos meses de conversaciones, la operación se materializó el pasado día 3. El joven coruñés, de sólo 22 años, vuelve a aterrizar en el Ciutat de València en calidad de préstamo. Continúa la apuesta.

-¿Orriols representa para usted su segunda casa?

-Sí, porque sólo había vivido en A Coruña hasta ahora. Salí el año pasado y marchó todo muy bien. Estoy muy contento aquí.

-¿Qué se encontró en el vestuario granota al reaparecer?

-Lo típico. Todo fueron bromas. Como ya había pasado aquí una temporada, me decían: «Hombre, otra vez aquí, Róber, cuánto te hacías de rogar».

-¿Y el entrenador, Juan Ramón López Muñiz, qué le comentó?

-Muy contento. Él esperó por este fichaje bastante y tenía claro que quería tenerme aquí. Y yo estoy muy contento por ese interés.

-¿El técnico le llamó muchas veces durante la larga espera?

-Sí. El club y yo estuvimos en todo momento en contacto.

-¿Cómo fueron esos dos meses de incertidumbre, ya que las negociaciones resultaron muy duras?

-Por momentos, me veía en el Levante al cien por cien. Luego me dieron a entender que igual me quedaba en el Deportivo. Después, no lo tenían tan claro. Y al final sabía que iba a venir. En estos dos meses, no tenía ni idea de por dónde iba tirar.

-¿Entonces llegó a pensar que se iba a quedar en el Dépor?

-Ellos me dieron a entender que, con la venta de Pablo Insua, seguramente me quedaba en el Deportivo. Pero es cierto que yo luego veo que no está tan claro y es cuando doy el paso.

-El club coruñés también estaba pendiente del futuro de Sidnei.

-Sí. Ellos al principio no sé qué tenían pensando con él, pero parece que se va a quedar. Al final se ve lógica mi salida.

-¿El entrenador del Deportivo, Pepe Mel, no le transmitió la confianza que necesitaba?

-Pepe Mel me decía que contaba conmigo, que me veía un jugador válido. Pero éramos cinco centrales y de momento no ha salido ninguno. La realidad es que el míster me decía que estaba contento conmigo, pero a la vez el club no me daba una respuesta clara.

-¿Siempre tuvo claro que sus dos únicas opciones eran el Deportivo o el Levante?

-Eso estaba clarísimo. Si salía del Deportivo era al Levante porque aquí he estado muy bien.

-¿Qué le ha dado Orriols?

-Pues yo creo que está claro. El año pasado fue muy bueno. Personalmente no empezó bien, pero luego pude meterme en la dinámica y empecé a jugar más. Y al final, con el ascenso, ha sido increíble la experiencia. A nivel de vestuario, club y de directiva, es una familia y eso tira mucho también.

-Pero se interesarían por usted otros clubes...

-Yo no tengo esa información. Si la hubo, que no lo sé, no se contempló. Por parte mía y de mis agentes no se contempló otra cosa.

-El Levante trató de incluir una opción de compra dentro de la cesión, pero no pudo ser.

-Unos tenían el interés de la opción de compra y los otros estaban completamente en contra y eso retrasó la negociación. Pero la final se llegó a un acuerdo, que es lo importante, y estoy aquí.

-Los granotas, en cambio, sí que se reservan un derecho de tanteo en caso de que el Deportivo decida traspasarlo. ¿Qué le parece?

-El Levante tiene que buscar un beneficio de esta cesión por dos años. Ha peleado lo que ha podido y ha conseguido eso.

-En la temporada 2015-16, participó en dos partidos de Primera con el conjunto gallego. ¿Cómo afronta el salto a la élite?

-Es un reto más, un reto difícil, y vamos a tener que estar a la altura todos. Tengo mucha ilusión de mejorar, dar el nivel y ayudar al equipo.

-Hace poco más de un año, estaba compitiendo en Tercera con el Fabril, el filial del Deportivo.

-Llevaba en Tercera varios años y no pasé por Segunda B. De Tercera a Segunda fue un salto grande, pero he dado el nivel y ahora tengo que intentar darlo también en Primera.

-No le ha hecho falta conocer todas las categorías.

-Eso es una tontería. Si uno está preparado para dar un salto más grande, no hay ningún problema.

-¿Cuantos años jugó en Tercera?

-Cuatro. El último año que estaba en el filial entrenaba con el primer equipo siempre. Me quedé con la condición de entrenar arriba y coger experiencia, sobre todo en ritmo. Y el míster de Primera -Víctor Sánchez- confiaba bastante en mí, por eso sabía que iba a tener alguna oportunidad de debutar y jugar la Copa. Al final, eso me llevó a estar aquí.

-¿Qué le preocupa de su llegada a la máxima categoría?

-Lo que más se nota es la diferencia de calidad. Los jugadores aprovechan mucho más los espacios que hay y no perdonan. Hay que acostumbrarse a eso, pero no me preocupa. Hay que trabajar más e intentar mejorar.

-Hay depositadas muchas expectativas en usted. Se le considera unos de los centrales españoles con más proyección. ¿Qué le parece?

-Es un halago que la gente piense eso. Yo sólo me dedico a trabajar, a intentar mejorar cada día. Este año intentaré acoplarme bien a la Primera División y ayudar desde el campo.

-El club ha confiado plenamente en la defensa del curso pasado, ya que de momento sólo hay una cara nueva: Antonio Luna.

-Es una apuesta fuerte de la directiva. En general, todo el equipo estuvo muy bien defensivamente. La línea defensiva dio muy buen nivel durante todo el año. Aparte de Luna y otro central que va a llegar, confían en nosotros también para Primera.

-El director deportivo azulgrana, Tito, ha asegurado que busca «un central top y con jerarquía» para completar la zaga. ¿Lo entiende?

-Sí. Es más que nada porque los tres que estamos ahora mismo no tenemos mucha experiencia en Primera. Es importante también que venga alguien con experiencia a ayudar. Y luego, veremos a quién le toca jugar. A los que no, pues a trabajar para jugar.

-¿Cómo ve el proyecto de este año?

-Aún falta mucha gente por venir. Y lo que se ha fichado yo lo veo bien. Sube el nivel del equipo y eso es lo importante. En Primera se necesita un plus y yo creo que lo conseguiremos.

-¿Confía plenamente en la permanencia?

-En Primera hay muy buen nivel y muchos equipos que pelean por ese objetivo. Va a ser complicado, pero nosotros vamos a ir día a día, partido a partido, para intentar sacar los máximos puntos posibles.

-¿Quién es su referente?

-Me gusta mucho Gerard Piqué. Me gusta cómo juega de siempre, su filosofía y que intenta jugar el balón.

-El año pasado demostró su polivalencia. ¿Esta temporada también va a alternar posiciones?

-Lo que toque. Ya lo sabe el míster. Donde me ponga, intentaré ayudar. Mi posición natural es la de central, pero luego pueden pasar muchas cosas. El año pasado tuve que actuar de lateral derecho, lateral izquierdo, mediocentro... Al final ha salido bien y cuentan conmigo para todo un poco.

-Con el que más ha hablado durante el verano ha sido con Jason, amigo de la infancia y compañero en el Levante. Su renovación se encuentra en punto muerto. ¿Cómo le ve?

-Yo lo veo muy bien. Aparte de todo eso, él está tranquilo aquí y feliz. Tiene años de contrato e intentará hacerlo lo mejor posible con el equipo.

-¿Se conocen desde críos?

-Nos empezamos a llevar más a partir de los 14 o 15 años. Nuestros grupos de amigos se unieron un poco y ahí ya lo conocí más. Tengo una relación de amistad con él que da gusto en un vestuario.

-El Levante ha recibido ofertas por Jason este verano. ¿Se va a quedar?

-Yo creo que sí. Eso lo sabrá él mejor, pero yo lo veo aquí muy contento y creo que sí que se va a quedar.