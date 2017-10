Fútbol | Levante UD Muñiz: «No hay que precipitarse para fichar un lateral» Muñiz da indicaciones a la plantilla durante un entrenamiento. / LP El entrenador pide paciencia tras la grave lesión de Iván López JOSÉ MOLINS Buñol Miércoles, 11 octubre 2017, 13:43

La grave lesión de rodilla que se produjo ayer Iván López ha trastocado los planes del Levante UD, que pierde a su lateral derecho para toda la temporada. El entrenador, Juan Ramón López Muñiz, quiere evitar las prisas para fichar un sustituto, ya que la Liga ofrece la opción de incorporar a un jugador de la Liga en su plaza. "Ahora mismo no hay que precipitarse, debemos analizar la situación, los jugadores que jueguen en esa posición, ver lo que ofrece el mercado y si mejora lo que hay, luego tomar la decisión. No hay que tener prisa, tenemos a Pedro y Shaq, también están Morales y Rober para momentos determinados, tranquilidad, hay que analizar lo que ofrece el mercado y si nos ayudaría", ha señalado.

Las lesiones están lastrando al equipo, aunque el asturiano cree que afecta a todos los equipos. "Hacemos un control muy exhaustivo de la plantilla, siempre hay lesiones, cuando no ganas recuerdas todo lo malo que ha sucedido, pero lesiones tienen todos los equipos, hay q tener plantilla compensada para superarlo", ha indicado. Ivi y Lerma ya están recuperados para el encuentro del viernes ante el Espanyol.

El técnico no ha querido adentarse en la situación política que vive Cataluña y si eso podría afectar al encuentro, mientras que espera que el equipo mejore la imagen de los dos últimos partidos. "Hay que tener un equilibrio, no hemos llegado con claridad como antes, hay que corregirlo. Los equipos que están arriba no les hacen goles y los rentabilizan. El Leganes es el ejemplo que debemos seguir todos los demás. Los equipos modestos deben ir a que no les hagan goles y rentabilizar los suyos. Cuando marques un gol, o ganas o empatas", ha destacado el entrenador levantinista.