Fútbol | Levante UD Muñiz: «Es muy difícil que el gol lo traiga un solo jugador» Muñiz da instrucciones desde la banda. / Jesús Signes El entrenador del Levante no se preocupa por el hecho de que sus delanteros sigan sin marcar y prepara algún cambio ante la Real Sociedad ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Martes, 19 septiembre 2017, 13:12

El Levante afronta dos partidos en cinco días y, de cara a la cita de jueves con la Real Sociedad, Juan Ramón a López Muñiz introducirá alguna rotación. "Hay que esperar al último día para ver en qué situación está cada jugador. Va a ser un partido duro y exigente. Es uno de rivales que mejor ha empezado la Liga. Es uno de los aspirantes a la cuarta plaza. Necesitan pocas ocasiones para hacer gol", ha avisado esta mañana el entrenador granota.

Los delanteros del Levante todavía no han abierto su cuenta golesdora. Sin embargo, Muñiz evita preocuparse. "Si el equipo tiene ocasiones y hace gol, no inquieta. Somos conscientes de que el equipo está haciendo ocasiones y bastantes goles. La función del gol, si la aportan varios jugadores, mucho mejor. Es muy difícil, salvo en los equipos grandes, que el gol lo traiga solo un jugador. Nosotros tenemos que llegar a un número determinado de goles para lograr los objetivos y normalmente ese número tiene que estar repartido entre jugadores. No podemos depender de un solo jugador. Eso es normal en 12 equipos de la categoría y es positivo que los otros jugadores estén haciendo gol", ha explicado el técnico.

Futbolistas como Boateng y Doukouré continúan en fase de integración. "Llegaron en un periodo de pretemporada muy avanzado. Vienen de otra liga, otro ritmo de juego, otros planteamientos tácticos, otro idioma... No es fácil adaptarse a una situación de estas. Hay que tener paciencia y que, cuando estén preparados, empiecen a competir. De momento, estamos intentando poner a los jugadores que creemos que están más preparados para competir sabiendo que ellos tienen esa dificultad y tienen que ponerse al día lo antes posible. Están haciendo todos los esfuerzos, tienen profesores, horas extra... Es cuestión de tiempo. Vamos a necesitar los 24 jugadores durante la temporada", ha concluido Muñiz.