Muñiz: «Simao debe trabajar para llegar al nivel de sus compañeros»

Muñiz compareció en rueda de prensa para analizar la previa del partido del Levante UD contra el Alcorcón del próximo domingo, un enfrentamiento que hasta ahora era inédito en todas las categorías ya que nunca se habían enfrentado ambos conjuntos en competición oficial.

El técnico granota destacó “que tiene a toda la plantilla disponible” a excepción de Víctor Casadesús que sigue recuperándose de sus molestias. Robert Pier sí que ha vuelto a los entrenamientos y podría entrar en la convocatoria. Un plantel de jugadores “competitivo” y “donde no hay ni titulares ni suplentes, todos son válidos”.

También repasó la recta final de mercado y los posibles movimientos de cara a estos últimos días de agosto: “Nunca se sabe las situaciones de mercado que se puedan dar; lo que somos es un poco precavidos y si surge algo de última hora es tener las situaciones oportunas y si te pilla un poco dormido te hace una avería, para eso la dirección deportiva ha trabajado bien durante todo el verano”. Continuó diciendo que está “muy contento” con la plantilla que ha ido “evolucionando” durante toda la pretemporada.

Uno de los jugadores que puede estar en la rampa de salida es Simao Mate, apartado de los entrenamientos con el grupo en los últimos días: “Simao, por diferentes circunstancias se perdió varios entrenamientos porque no llevaba el ritmo de los demás. El equipo no espera, es él que tiene que llegar a ese nivel, mientras esa situación no se dé seguirá trabajando a su ritmo para llegar. El futbol es exigencia y constancia y hay que mantenerla durante los 335 días que se trabaja”.

Respecto al estilo de juego del Levante ante el Alcorcón y toda la temporada, Muñiz aclaró que “todos los partidos tendrán lecturas diferentes a lo largo de los 90 minutos, en la categoría siempre hay dominio alterno según el momento del partido y te obliga a dominar todas las fases del juego”.