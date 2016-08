Simao se marcha en un último día sin fichajes

Todo el trabajo ya estaba hecho y el Levante llegaba al último día de mercado sin las necesidades de otros años. Por eso diez horas antes del cierre el club finalizó sus movimientos con las salidas de Simao Mate y Álvaro Traver. Dos jugadores con los que no se contaba desde el inicio del verano pero a los que no se pudo encontrar un equipo. Además, Rafael Martins finalmente se queda y por tanto el club no realizó ninguna incorporación para la plantilla, que se considera bien cubierta.

Después de más de dos meses buscando un destino para Simao, que no quería seguir en Orriols, finalmente el club optó por la vía que había dejado como última opción. La entidad rescindió el año de contrato que le quedaba al mozambiqueño, aunque en condiciones beneficiosas para el Levante.

El jugador no percibe dinero por su carta de libertad, ya que perdona el año firmado, y en cambio se compromete a que cuando firme por otro club, dará una cantidad a los granotas. Una especie de traspaso aplazado, en el que ya están redactadas las cantidades a percibir por el club valenciano, y que varían en función de si se va a un equipo de Primera, Segunda o una liga más modesta.

El motivo de que el Levante haya querido rescindir el contrato en lugar de quedárselo es que así Simao se convierte en jugador sin equipo y tiene más tiempo para buscar un destino que le satisfaga, ya que el mercado siempre está abierto para los futbolistas en paro. Simao llegó a Orriols en marzo de 2013 también en esta situación y ha disputado 96 encuentros como granota. Pero ya en su primera conversación con Tito le dejó claro que se quería marchar porque no aceptaba que le rebajaran su salario, y en el último mes ha estado apartado del equipo hasta resolver su situación.

La otra salida fue la de Traver, que no tenía sitio en la primera plantilla y se decidió que volviera al filial. Pero al tener 23 años, por normativa legal no podrá ir convocado con el primer equipo en toda la temporada, a no ser que le vuelvan a hacer ficha en enero. Se recibieron ofertas de Segunda B por él, pero sólo se contemplaba una salida a Segunda.

Y el que tenía la llave para que se hubieran hecho más movimientos era Martins. El Sporting de Braga, que en los dos días anteriores había mostrado su interés por el delantero, negoció ayer por la mañana con el Levante, pero la oferta no convenció al club granota, que pedía una cesión con una cantidad extra de unos 300.000 euros. Los portugueses no se acercaron, por lo que la entidad azulgrana decidió que el brasileño se quedara en la plantilla. «Me halagan y agradezco las propuestas de otros clubs, pero también respeto y tengo confianza en el Levante», señaló ayer Martins.

Si se hubiera marchado, Tito y Carmelo del Pozo tendrían que haber fichado a un delantero sustituto, aunque sus primeras opciones, Alegría y Naranjo, no iban a salir de Betis y Celta, respectivamente. Así pues, la plantilla se cierra con 22 jugadores y no está previsto acudir al mercado de futbolistas en paro.