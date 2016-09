Koke ajusta sus guantes

La portería es el principal quebradero de cabeza para Juan Ramón López Muñiz durante las últimas horas. Sin Álex Remiro, concentrado con la selección española sub-21, Raúl Fernández ha tratado de pisar el acelerador en su recuperación con el objetivo de llegar a tiempo al partido de mañana contra el Nàstic. Sin embargo, el vasco continúa entrenándose al margen y su inactividad despierta serias dudas. Así, todas las miradas se dirigen hacia Koke Ruiz. El guardameta malagueño, quien pertenece al filial granota, trabaja con el primer equipo desde el inicio de la pretemporada y cuenta con la confianza del entrenador. Gana enteros para colocarse bajo los palos en Tarragona, aunque el técnico tomará hoy la decisión definitiva.

Ayer, en la ciudad deportiva de Buñol, Raúl volvió a entrenarse al margen del grupo. Arrastra problemas en el glúteo de la pierna derecha desde principios de agosto, algo que le ha impedido entrar en las convocatorias. Durante la última semana, el cuerpo técnico ha ido aumentando la intensidad de sus ejercicios.

La de ayer fue la sesión más exigente a la que se ha sometido Raúl, por lo que Muñiz prefiere esperar a hoy para saber cómo ha asimilado la carga de trabajo. El preparador asturiano confía en poder incluirlo en la convocatoria, pero todo apunta a que permanecerá en el banquillo.

«Raúl está haciendo los entrenamientos fuera del grupo. Lleva ya tiempo fuera de la rutina diaria de entrenamientos con el resto de compañeros y hay que valorar bien esa situación», explicó ayer Muñiz. Mientras tanto, Álex Remiro, quien ha dado la talla defendiendo la portería del Levante en las dos primeras jornadas, está concentrado con España sub-21. El combinado nacional se enfrentará a Suecia el lunes.

Salvo sorpresa, Koke se pondrá los guantes contra el Nàstic. Ayer, tras finalizar el entrenamiento, Muñiz charló de forma individual con el malagueño durante unos minutos. Para el arquero, de sólo 20 años, supondría su debut en Segunda División. Tiene experiencia en la categoría de bronce con el Atlético Levante, en el que aterrizó la temporada pasada, y el filial del Espanyol.

Muñiz evitó ayer aclarar quién ocupará la portería en Tarragona. En cualquier caso, el entrenador ve a Koke completamente preparado: «Tiene madurez y personalidad suficientes para afrontar cualquier situación que vaya teniendo. Desde el primer día se lo comenté. Para mí, es un portero de muy buen nivel que está preparado para jugar en cualquier momento y lo considero un portero más del primer equipo».

Al mismo tiempo, podría viajar Esteban Saveljich. El central ha renunciado a la convocatoria de Montenegro para mejorar su tono físico en Buñol. «Está haciendo un trabajo extra. Ya está plenamente incorporado a la plantilla y en cualquier momento puede jugar sin ningún tipo de problema», admitió Muñiz.

Los triunfos ante el Numancia y el Alcorcón han colocado a los granotas líderes de Segunda: «Ahora mismo la clasificación es anecdótica. Más que por los resultados, me gusta el arranque por las sensaciones». El pasado miércoles se cerró el mercado y Muñiz se muestra encantado con el equipo confeccionado: «Estoy tremendamente satisfecho con cómo ha quedado la plantilla. Hay dos jugadores por puesto de mucho nivel. Es una plantilla en la que durante el año casi no tiene que haber titulares y suplentes». Pero avisa: «Por nombres, la mejor plantilla de Segunda del año pasado se jugó el descenso en la última jornada. Sin humildad no se consigue nada».