La temporada de la ambición

El Levante DM inicia su tercera aventura en la elite del fútbol sala español después de lograr la permanencia la temporada pasada, tras un año complicado. Con energías renovadas, la plantilla del conjunto granota arranca una pretemporada que se alargará hasta el próximo 12 de octubre debido al Mundial de Colombia, que se celebrará durante este mes.

Braulio Correal será el encargado de llevar el timón del barco durante esta nueva andadura con un proyecto en el que se ha contado con él para definir la confección de la plantilla. El técnico tratará de crear un equipo «sólido y competitivo» lo antes posible. En cuanto a la plantilla, considera que se ha conseguido «una mezcla de juventud y experiencia» y tras la reunión que marcó el inicio del curso explicó que desde el primer momento intentará «marcar que no hay jugadores de fuera y jugadores de casa, lo que hay es un equipo».

El Levante sigue manteniendo la base que le permitió llegar a la máxima categoría, con jugadores como Márquez o Kiko Berrocal que seguirán comandando una plantilla que ha sufrido la baja de uno de sus puntales, Jordi Lledó. El pivote decidió poner fin a su carrera deportiva y enrolarse en un nuevo proyecto personal alejado de las pistas. Además, a Lledó se le han unido las bajas de los jugadores que se incorporaron al club la pasada campaña. Tanto David Ruiz, Pichí, Charlie, Hugo y Cristian no tuvieron suerte y Manolo Bueno, el director deportivo, decidió prescindir de ellos: «No tengo ningún reproche. Simplemente creo que no nos dieron lo que debían darnos y no he querido arriesgar un año más con esa tesitura». De esta forma, Bueno ha optado por fichar a jugadores más jóvenes, con mayor proyección y hambre: «El año pasado trajimos jugadores de un nivel medio alto, muy contrastados, pero con una edad elevada. Este año hemos traído a Buendía que tiene 24 años, al igual que Cecilio, o la cesión de Trípodi que tiene 22 años».

Así, la plantilla de este año estará formada, salvo sorpresas de última hora, por los porteros Yeray, Sergi y Serra del filial. En cuanto a los jugadores de pista, el Levante contará con Kiko, Márquez, Sena, Milán, Oviaño y los canteranos Diego y Fran. A ellos hay que añadir los fichajes de Trípodi, Pizarro, Lucho, Cecilio y Buendía. Un plantel que en palabras de su director deportivo deberá «intentar estar entre los ocho primeros en la primera vuelta y en la segunda. Es decir, tratar de clasificarse para la Copa y el playoff».

Toda esta ilusión generada llega tras las dudas que se produjeron con el descenso del equipo de fútbol y una posible desaparición. Manolo Bueno nunca tuvo dudas y considera que el club «está en una magnífica situación». Además, el encargado de la parcela deportiva se muestra positivo de cara al futuro: «Esto progresivamente evolucionará y en algún momento la plaza será única y exclusivamente del club o eso es lo que yo espero». A día de hoy, pertenece a Dominicos que junto a Maristas sentaron las bases de este proyecto y cuya intención de la entidad es que pasen a ser escuelas colaboradoras en un futuro.