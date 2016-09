El Levante recaudará más de cuatro millones por salidas si Simao encuentra equipo

valencia. El verano le ha resultado bastante rentable al Levante en el mercado de fichajes porque ha recaudado mucho más de lo que se gastó. Pero el club aún puede aumentar los beneficios en las próximas semanas si el mozambiqueño Simao Mate encuentra un equipo, lo que reportaría hasta medio millón de euros más. Que sumados a los que ya lleva la entidad azulgrana, podría alcanzar los 4,4 millones en ingresos.

Además, un dato que hace más jugosa esta cifra es que va íntegramente a la caja del club y no a reducir la deuda del convenio, ya que ninguna de las salidas que se han producido reúne los requisitos establecidos para cumplir con los acreedores subordinados. Puede utilizarlos para pagar los trabajos de remodelación realizados en el estadio o bien mantenerlos en tesorería, en previsión de que en poco tiempo se inicien las obras de la futura ciudad deportiva de Nazaret.

Cuatro futbolistas han dejado dinero en las arcas este verano al marcharse, pese a que ha habido muchas más bajas. Se trata de Diego Mariño, Mauricio Cuero, Deyverson y Víctor Camarasa. El portero fue el primero en irse. El Sporting pagó 300.000 euros por el gallego, pero el mayor traspaso del mercado fue el del colombiano, por el que el Santos Laguna mexicano abonó algo más de 2,7 millones. Y al no haber superávit, ya que se le fichó por más dinero, el Levante no tuvo que destinar dinero a la deuda.

Pero no sólo con traspasos ha recaudado la entidad granota, ya que las dos cesiones al Alavés también han conllevado beneficios. El conjunto vitoriano paga, además de la ficha de ambos, 400.000 euros por el brasileño y medio millón por el de Meliana, que volverán a Orriols al acabar la temporada. Casi un millón que se suman a los tres anteriores para hacer un total de 3,9 millones los obtenidos a día de hoy.

La guinda por tanto la pondría Simao, con esa fórmula de traspaso aplazado que pocas veces se había visto hasta ahora. Al rescindir su contrato de forma gratuita el mediocentro se comprometió a pagar al Levante cuando encuentre un equipo, ya que como jugador libre puede firmar cuando quiera, pese a haber acabado ya el plazo.

No obstante, ha habido otras operaciones este verano que no han resultado positivas para la entidad. Especialmente el caso de Trujillo, que costó un millón el año pasado y que ahora regresa gratis al Almería, de donde se le fichó. Sólo en el caso que el club andaluz logre el ascenso a Primera División, el Levante percibiría un traspaso por el central. Aunque las cantidades irían bajando. Si se produjera esta temporada la cifra sería de 500.000 euros, pero disminuye si los rojiblancos subieran en la siguiente campaña.

Además, al portero Rubén Martínez también se le dejó marchar sin coste al Deportivo, pese a que le quedaban dos años más de vinculación con el equipo granota, donde no quería seguir. El resto de futbolistas que no continúan respecto a la temporada pasada se fueron libres tras acabar sus contratos y no renovar con el conjunto azulgrana.

Por contra, el club se ha gastado 1,4 millones en fichajes, dedicados a la defensa con la contratación de los centrales Chema, Postigo y Saveljich. Las otras ocho nuevas incorporaciones llegaron a coste cero para el club. Lo que arroja un balance positivo del primer mercado de Tito como director deportivo que puede llegar a tres millones de euros de ganancias en función de lo que ocurra finalmente con Simao, del que el Levante espera que encuentre un destino próximamente para sacar rendimiento económico al acuerdo alcanzado.