Una Copa desde la segunda línea

valencia. El primer trago de la Copa llega esta vez antes que en años anteriores, ya que los equipos de Segunda División tienen que jugar una ronda a partido único que la suerte deparó que fuera en el Carranza de Cádiz. Así pues, el Ciutat sólo verá fútbol de este torneo si el equipo granota pasa la eliminatoria y accede a dieciseisavos, ya con los de Primera en el bombo. Aunque para eso tendrá que romper con su negativa historia, ya que cayó apeado en sus tres últimos precedentes, entre 2005 y 2009.

Muñiz echará mano de la segunda línea para el encuentro, con los jugadores menos habituales, que tendrán descanso de cara a la Liga el sábado ante el Zaragoza, el auténtico partido trascendental de la semana. Y es que este año, aunque el propio técnico señaló ayer que les «motiva mucho» jugar en el Carranza, hay poca ilusión en la Copa y sólo se piensa en el ascenso.

No viajarán esta mañana a Cádiz con el equipo Remiro, Chema, Natxo Insa y Jason, fuera de la lista por decisión técnica, y Abraham, con unas molestias. Y otros como Postigo, Espinosa, Morales o Roger serán suplentes. Así pues, les llega la oportunidad de reivindicarse a los que apenas han jugado hasta ahora, que pueden ganarse un puesto.

Se trata de Rafael Martins, que no está nada contento con su situación, ya que se ha quedado en las dos últimas jornadas sin disputar ningún minuto. El brasileño, con muchas ganas de demostrar que puede ser el punta de referencia del equipo, será la principal amenaza para el Cádiz. También debutarán en defensa Rober Pier y Esteban Saveljich, el último fichaje del verano, que renunció a ir con su selección para ponerse en forma cuanto antes. La profundidad de banquillo granota es mucha y el once será hoy de plenas garantías, con Lerma y Verza en el centro del campo, que serían titulares en la mayoría de equipos de Segunda. Junto a ellos, Montañés, otro de los fichajes estrella, también debutará como titular, mientras que el estado físico de Raúl Fernández le mantienen en duda de nuevo, y podría continuar Koke bajo los palos, como ya hiciera en Tarragona. Por su parte, el Cádiz no podrá contar con el exgranota José Mari, lesionado. Los amarillos aún no han ganado en Liga.

La última vez que el Levante jugó en el Carranza consiguió un triunfo histórico que le dio alas para el posterior ascenso en 2010. Con nueve futbolistas tras dos expulsiones Rafa Jordá marcó un gol y el equipo logró la victoria.