La cantera se pone en orden

El punto de inflexión producido durante el verano no sólo ha afectado al primer equipo del Levante. También ha alcanzado a la cantera. Y es que, al margen de la errática dinámica que desembocó en el descenso a Segunda, otra de las preocupaciones que estalló la temporada pasada giró en torno a la gestión de las categorías inferiores del club. Una situación que ha sido regulada durante los últimos meses. Las condiciones laborales en que se encontraban gran parte de los entrenadores de fútbol base provocó un sentimiento de indignación que ahora ha sido aplacado. A raíz de la remodelación del organigrama deportivo azulgrana, encabezado por Tito desde finales de mayo, se ha decidido multiplicar ostensiblemente la inversión en la escuela.

Hasta la temporada pasada, sólo el primer entrenador de cada uno de los 17 equipos que conforman la cantera del Levante percibía un salario. En cambio, a partir de la presente campaña, pasa a haber tres técnicos remunerados y con contrato por conjunto. Una medida que ha permitido calmar los ánimos.

Había varios trabajadores que no se sentían valorados. Y es que, en las categorías inferiores, existían diversas tareas que eran desempeñadas por jóvenes en prácticas o por voluntarios sin compensación económica. Paralelamente, existían quejas por los bajos sueldos. Circunstancias que desencadenaron el malestar de un amplio grupo de técnicos, que decidió presentar al club una carta de protesta a mediados de la temporada pasada.

Un conflicto que trató de dejarse aparcado hasta final de curso, aunque el club era consciente de que debía subsanar tales deficiencias. Y este verano, con Tito al frente de la nueva área deportiva, se ha encontrado una solución. El de Benidorm y David Salavert, quien permanece como responsable de la escuela pero ha quedado relegado del filial y el juvenil A, mantuvieron una reunión clave con la cúpula levantinista.

La Fundación Cent Anys, máxima accionista del club y la encargada de gestionar el fútbol base, dio luz verde al incremento de la inversión con tal de poner en orden la cantera. Así, la partida de gastos destinada a las categorías inferiores del Levante ha aumentado casi el doble.

Ahora se ha dado un paso adelante. La escuela abarca 17 equipos, comprendidos entre el juvenil B y los prebenjamines. A partir de la presente temporada, en cada uno de estos conjuntos, habrá tres puestos remunerados en lugar de sólo uno. Al mismo tiempo, se ha aplicado una subida salarial. Una regularización que resultaba necesaria.

Numerosos trabajadores no comprendían que, pese al crecimiento experimentado por la institución desde 2010, los dirigentes no hubiesen mejorado las condiciones de los entrenadores de la escuela. Se sentían infravalorados. Consideraban que su situación laboral no se ajustaba a la realidad deportiva, ya que los equipos de la escuela están cosechando brillantes resultados a lo largo de los últimos años.

Un clima de tensión que también afectó a la reforma de la parcela deportiva del club. El Levante prescindió de Manolo Salvador y apostó firmemente por Tito. Y el alicantino, quien aterrizó de la mano de Carmelo del Pozo, decidió que había que llevar a cabo una reestructuración global, incluyendo las categorías inferiores.

David Salavert, quien ejercía de director de cantera abarcando también el filial y el juvenil A, se limita actualmente a comandar la escuela entre el prebenjamín y el juvenil B. Tito mantuvo reuniones individuales con los antiguos empleados del club y optó mantenerlos en el organigrama, aunque ha efectuado determinadas ciertas reubicaciones.

Tito ha confiado el Atlético Levante y el juvenil División de Honor a una persona de su confianza, Herni. Arranca una nueva etapa en la cantera granota.