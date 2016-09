El Levante UD, al asalto del liderato

Esta noche, en el Ciutat de València, se percibirá un aroma a Primera División. La cruda realidad dice que se trata de un encuentro de Segunda, pero tanto el Levante como el Zaragoza sólo han necesitado tres jornadas para confirmar su firme candidatura al ascenso. Ya han demostrado su autoridad. Hoy, los de Juan Ramón López Muñiz reciben al conjunto aragonés con la esperanza de recuperar el liderato perdido hace una semana.

Tanto el Levante como el Zaragoza llegan a la cita con unos números casi idénticos en Liga y después de caer eliminados en Copa del Rey. Los granotas fueron apeados por el Cádiz en el cara o cruz de los penaltis. Mientras, el equipo maño perdió frente al Valladolid. Para Muñiz, Orriols acogerá un duelo de altura.

"En principio es un partido de Segunda porque estamos en Segunda División, pero son dos equipos con muy buen nivel y podrían estar perfectamente en Primera por masa social, historia... Y las dos plantillas competirían en Primera sin ningún tipo de problema y, seguramente, ninguna de las dos bajaría. Pero la realidad es que estás en Segunda y la competición es muy exigente y larga y el estilo de juego es diferente. Por eso, cuando estos equipos están en Segunda, el primer paso es ser muy humildes", avisó ayer Muñiz, nombrado mejor entrenador de la categoría en agosto. Un mes en el que los azulgrana se impusieron al Numancia y el Alcorcón.

El Levante y el Zaragoza están colmando las expectativas. Encabezan la clasificación igualados a siete puntos. "El que salga ganador estará en el primer puesto en la jornada 4, pero de eso no vives. Nadie se acuerda del líder de la jornada 4. El único líder del que se acuerda la gente es del de la jornada 42", afirmó el técnico del Levante, dando un valor relativo al arranque: "No quiero ser pesado con lo de que es una competición exigente y larga. Si lo dijera Simeone -entrenador del Atlético- sería verdad porque él siguió la línea de partido a partido y, como quedó campeón de Liga, parece que es una cosa de Simeone. Son cosas reales, aunque empezar bien da un plus de confianza".

Para medirse al Zaragoza, Muñiz mantendrá el bloque de la Liga, ya que en Copa apostó por los futbolistas con menos minutos. El entrenador, quien pierde a Rubén García por un esguince de tobillo, podrá contar con un Abraham que ayer se entrenó con normalidad tras superar unas molestias en el muslo derecho. Todo apunta a que Álex Remiro regresará a la portería. El arquero navarro no jugó contra el Nàstic al estar concentrado con la selección sub-21, algo que propició el debut de Koke con el primer equipo. En el torneo del KO, frente al Cádiz, Raúl Fernández dio la talla una vez recuperado de su lesión.

Muñiz ha diseñado un plan para Koke, con ficha en el Atlético Levante: "Tiene muy buen nivel. Para que no esté muchos partidos sin competir, jugará en el filial cuando se crea necesario. Pero para mí es un portero del primer equipo". El asturiano definirá hoy la convocatoria.

Al despedirse de la Copa, el preparador va a tomar medidas con tal de mantener la competitividad y la implicación del grupo. Tiene previsto organizar amistosos durante la temporada para estimular a los futbolistas con menos protagonismo.

El Levante, que ayer cumplió 107 años de historia, se cruzará con el Zaragoza por primera vez desde que estalló el escándalo del presunto amaño. Sigue abierta la investigación sobre el encuentro disputado por ambos equipos en mayo de 2011.

Luis Milla, uno de los entrenadores que estuvo en la terna de aspirantes al banquillo de Orriols, comanda con éxito el Zaragoza. No podrá contar con los lesionados Leandro Cabrera, Erik Morán y Dongou. Sí estarán en el once los exgranotas Xumetra y Ángel Rodríguez. El canario lleva cuatro goles. "El Levante está muy bien estructurado. Es un equipo que puede correr, atacar, combinar y hacer cosas bien", advirtió ayer el técnico turolense.