«Es normal que a los rivales les imponga el Levante»

Con sus espectaculares cabalgadas por la banda José Luis Morales se ha ganado que la afición del Levante le idolatre, e incluso los seguidores le han adaptado ya el cántico que se popularizó en la Eurocopa con Will Grigg. Sin embargo, en las antípodas de considerarse una estrella, quizá el mejor futbolista de Segunda División, el madrileño no pierde su humildad y se ha propuesto liderar al equipo tanto en el césped como desde el vestuario, al ser uno de los capitanes, en su regreso a la máxima categoría.

Todos los equipos contra los que han jugado los granotas han acabado maravillados por la superioridad azulgrana, algo que no sorprende a Morales. «Puede ser que a los rivales el Levante les impone, tal y como estamos afrontando los partidos y nos están llegando los resultados es normal que les impongamos, hemos hecho 10 puntos y eso en un arranque de Segunda tras haber descendido es muy importante. Nos hemos adaptado muy bien a la categoría, pero esto es muy largo y hay que tener mucha paciencia», aseguró en declaraciones a LAS PROVINCIAS y Gestiona Radio Valencia.

Admite que ni siquiera él mismo pensaba que el comienzo liguero fuera a ser tan bueno, con tres victorias y un empate. «Nunca te esperas que fuéramos a empezar tan bien. Hay mucha comunión entre los futbolistas, me esperaba que podíamos hacer un buen año, pero no que en cuatro partidos estuviéramos así. Eso se debe al buen trabajo que estamos haciendo día tras día y que lo que nos pide Muñiz se ve bien reflejado en el campo», expresa.

Ha sido un verano largo para el madrileño, ya que en mayo y junio mucha gente daba por hecho que se marcharía, pero conforme avanzó el mercado Morales se fue convenciendo con el proyecto granota y rechazó ofertas importantes para continuar en Orriols.

«Tomé la decisión correcta quedándome, en ningún momento me vi valorado por los equipos que se interesaron por mí este verano», comentó el futbolista. «Se lo dije a Tito el primer día que hablamos, no iba a aceptar cualquier oferta que llegara, el primero que tenía que salir beneficiado era el club y las ofertas que llegaban sí eran buenas para mí pero no para el club», indicó el extremo izquierdo, que llegó a decir que no a una propuesta de Francia de un club que estaba dispuesto a un traspaso de más de cuatro millones. «Por principios anteponía todo lo que me había dado el Levante antes que salir de aquí. Tenía contratos de Primera que me doblaban el sueldo, pero siento que estoy en deuda con el club por haber descendido», apuntó el jugador, que reconoce que lloró el día que el equipo bajó a Segunda en Málaga. «Es una de las peores cosas que he vivido, si hubiéramos estado bien, el fútbol nos dio oportunidades para salvarnos», lamentó Morales.

Con su calidad destaca mucho en la categoría y en casi todos los clubes le señalan como una de las estrellas de Segunda División, algo de lo que quiere huir el jugador: «Si tú mismo te impones esa presión, al final puede contigo. Me intento mantener alejado de cualquier comentario y así todo irá mejor. Que la gente opine eso es fruto de mi esfuerzo y sacrificio».

No obstante, ha hecho dos grandes partidos en el Ciutat pero ha bajado el nivel en Soria y Tarragona. «Uno cuando juega en casa está mucho más cómodo, con el calor de la gente, además nuestro campo es de los más grandes de la categoría, ahí tenemos mucho ganado, pero tengo que intentar estar igual de bien también fuera. Así que el partido de Córdoba puede ser un gran día para hacer un buen partido fuera de casa», aseguró el centrocampista.

Precisamente el encuentro del sábado en El Arcángel les medirá a otro de los candidatos al ascenso. «Ganar allí sería otro paso importante más para reforzar la línea de trabajo que llevamos. Si conseguimos una victoria en Córdoba subiría más la confianza del equipo, con 13 puntos sería ya un inicio espectacular», expresó Morales, que aún no ha hablado con su excompañero Héctor Rodas, contra el que se enfrentará la próxima jornada.

El futbolista destacó también el potencial de la plantilla granota. «Han venido jugadores muy destacados de Segunda y la base del año anterior. Hemos pasado un par de años en los que el vestuario era difícil de llevar, pero este año está yendo todo muy bien», apuntó.