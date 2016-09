Levante UD | Muñiz: «Ganar sería importante, pero es pronto para dar un golpe»

Pese al arrollador comienzo liguero el técnico del Levante se mantiene cauto y sigue con su filosofía de que la temporada es muy larga. Por eso Juan Ramón López Muñiz no le quiere dar un carácter más allá de lo normal al encuentro del sábado frente al Córdoba, donde si ganan los granotas pueden aumentar su distancia con los perseguidores. "Conseguir la victoria siempre es importante, pero es pronto para hablar de dar ningún golpe, aunque sería muy importante para la moral", ha asegurado el asturiano.

El entrenador ha valorado como "muy positivos" los encuentros como el de anoche con las peñas. "Están muy ilusionados con el inicio del equipo, son reuniones para conocerse, tienen puntos positivos esos actos, pero lo de ir partido a partido es obligatorio, confiemos en hacer una racha prolongada buena para llegar así al final", ha destacado Muñiz.

Respecto a si puede afectar la suplencia a algunos jugadores, el técnico no cree que vaya a ser así. "Los futbolistas que no juegan son conscientes que la plantilla es amplia, cuando llegue su momento deben rendir a buen nivel, mantener un nivel alto de entrenamientos, todos están mentalizados de cómo son las temporadas, va a haber minutos para todos, así que hay que ir trabajando para que no se note que falta ritmo y puedan competir", ha explicado.