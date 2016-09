El reto de enchufar al banquillo

El buen momento del Levante esconde una circunstancia que no pasa en absoluto desapercibida para Juan Ramón López Muñiz. Se trata del poco protagonismo que está teniendo la mitad de la plantilla, la que no está jugando de forma habitual. Por eso el técnico se ha marcado como objetivo particular enchufar a estos futbolistas, para que aumenten su nivel competitivo y se encuentren listos cuando les toque entrar en el equipo.

El entrenador ha encontrado desde el inicio su once base que ha sacado en estos cuatro encuentros y sólo Toño, Verza y Martins han sido también titulares junto al equipo habitual, además del portero Koke. Pero los tres empezaron en la primera jornada y ya no han vuelto a jugar de inicio. Además, la mala actuación de los menos habituales en la Copa del Rey ante el Cádiz es otro de los factores que preocupa al cuerpo técnico, que quiere corregir este salto que empieza a haber entre titulares y suplentes para mantener a toda la plantilla conectada y evitar posibles problemas que hagan desconectar a los que no juegan.

El preparador asturiano lo reconocía ayer. «Los futbolistas que no juegan son conscientes de que la plantilla es amplia, y cuando llegue su momento deben rendir bien, mantener un nivel alto de entrenamientos», indicó. «Están todos mentalizados de cómo son las temporadas, va a haber minutos para todos, y están trabajando para que no se note que les falta ritmo y puedan competir como el resto», aseguró el entrenador granota.

Sin duda un mensaje claro, como ya ha hecho en las dos últimas semanas al dejar fuera de la convocatoria a Iván López y Verza. Por su parte, Lerma, Montañés, Saveljich y Martins, que partían como teóricos jugadores importantes para el equipo, no han tenido apenas minutos y tampoco destacaron en el encuentro de Copa. Ninguno de estos seis parece que tampoco tendrá opciones de entrar en el once mañana ante el Córdoba.

Aunque esta situación no es nueva para Muñiz, habituado a utilizar un once base en los equipos donde ha estado. La temporada pasada en el Alcorcón nueve futbolistas fueron titulares en 30 encuentros o más de Liga, y siete de ellos superaron los 33 partidos, entre ellos Chema y Campaña, que ahora vuelven a ser fijos junto a Natxo Insa para el entrenador. Una fórmula que Muñiz ya había llevado a cabo cuando ascendió con el Málaga en la 2007-08, también con nueve futbolistas que lo jugaron prácticamente todo.

El técnico, por tanto, no es partidario de las rotaciones, y además ahora los buenos resultados hacen más sencillo que repita el mismo once, aunque pueda haber dudas en la portería. «Remiro falló por arriesgar o ayudar, pero no lo considero un error, viene precedido de un buen lanzamiento. Los dos porteros tienen buen nivel, es una buena noticia», dijo Muñiz.

Este mediodía el equipo viajará en autobús a Córdoba, donde buscarán un triunfo para consolidar el liderato. «Conseguir la victoria siempre es importante, pero es pronto para hablar de golpes en la mesa ante rivales directos», expresó Muñiz.