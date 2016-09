Levante UD | Muñiz: «Hay que saber superar las derrotas, si no tendríamos problemas»

Sólo tres días después de la derrota ante el Córdoba, el Levante está ya con la mente en el partido de mañana ante el Sevilla Atlético para volver por la senda de los triunfos. El entrenador, Juan Ramón López Muñiz, admite que lo que no era habitual era el gran inicio del equipo y que deben acostumbrarse a la igualdad de Segunda División. “La categoría es igualada, cuando ganamos en casa es porque el equipo ha hecho un gran partido, pero lo normal es lo que pasa fuera de casa, que esté igualado, con ocasiones para los dos equipos. Lo otro lo pudimos disfrutar, saborear, ojalá sean así muchos, pero eso no es fácil, ahora damos mas mérito a lo que hicimos contra el Zaragoza, el Alcorcón y también en Soria, ganar no es fácil”, ha asegurado hoy el técnico en la ciudad deportiva de Buñol.

El asturiano tiene claro que el vestuario se ha recuperado ya del golpe que supuso perder en El Arcángel. “Tenemos que entender que no todos partidos tienes un 60% de posesión, no nos podemos desorganizar. La derrota nos tiene que servir para saber jugar ante un equipo que te planta cara, hay que superar las derrotas, si no tendríamos problemas, y también saber llevar las victorias, si no nos creeríamos mejor que nadie”, ha explicado Muñiz.

Respecto a los 80 puntos que dijo el director deportivo que bastarán para ascender, el entrenador prefiere ser cauto. “Veremos en abril cuántos puntos podemos lograr, si mantenemos una buena línea de regularidad podemos aspirar a hacer cosas importantes, eso lo veremos. Para llegar a 80 puntos hay que jugar muy bien, tener la cabeza fría, mantener regularidad, si lo conseguimos el equipo es capaz de llegar a una cuenta de puntos importante, hay que mantener la buena línea”, ha destacado el preparador, que dará la lista de convocados mañana por la mañana, antes del encuentro que se juega a las 20 horas contra el filial sevillista.