Orriols prueba su fortaleza

valencia. La verdadera fortaleza se muestra levantándose de inmediato ante una caída, y ese es el reto que tiene esta tarde el Levante. Olvidar la derrota de Córdoba de la mejor forma posible, con una nueva victoria que afiance a los granotas en el liderato de la tabla y devuelva la confianza. El Ciutat de València es hasta ahora el feudo más inexpugnable de la categoría, un fortín del que Alcorcón y Zaragoza han salido arrollados, y donde el equipo azulgrana quiere cimentar la mayoría de puntos que abran el camino para el ascenso.

Porque en el vestuario tienen claro que para estar entre los dos primeros en el tramo final, sacar adelante los partidos de casa resulta esencial. Hoy el Sevilla Atlético visitará el Ciutat y a más de uno en la grada le entrará la nostalgia de los encuentros disputados contra el primer equipo hispalense en vez de ante su filial, pero la realidad es que los granotas se medirán al único equipo de la categoría que no puede aspirar al ascenso. Un recién ascendido ante el que la lógica le da al Levante un claro papel de favorito para lograr su pleno en Orriols en los primeros tres partidos en casa y recuperar la distancia con sus rivales que se vio recortada el pasado sábado.

La circunstancia de que sea una jornada intersemanal casi obliga a Muñiz a hacer algún cambio en el once para evitar sobrecargar a los jugadores, y más teniendo en cuenta que el sábado visitan Elche. Aunque ayer el técnico no realizó ensayos concluyentes en el entrenamiento previo, sí se aventuran variaciones en el habitual once titular.

Toño puede regresar a la alineación en lugar de Abraham, que tuvo un error en el gol del Córdoba, aunque el resto de la zaga se mantendría igual. La duda es si continuará bajo los palos Remiro, que lleva dos jornadas seguidas con fallos en los tantos recibidos, o el técnico apostará porque debute en Liga Raúl Fernández. La otra novedad sería la entrada de Montañés en lugar de Jason, lo que desplazaría a Morales a la derecha para que el castellonense actúe en la izquierda, donde mejor se desenvuelve.

Aunque si para alguien el Ciutat es sinónimo de ser protagonista, ese es Roger. Sus cuatro goles ligueros los ha marcado en casa y quiere volver a imponerse ante la joven defensa sevillista. Y es que lógicamente el rival de hoy es el de menor media de edad de Segunda División, con sólo 21,1 años, así como la escasa experiencia en la categoría de sus futbolistas, aunque algunos han debutado ya en el primer equipo, y de hecho Diego Fernández y Carlos estuvieron anoche en el banquillo del Sánchez Pizjuán ante el Betis, por lo que son baja hoy. Circunstancias que no le restan peligrosidad al Sevilla Atlético, que con su presencia en la categoría de plata se confirma como unas de las mejores canteras. «Es un rival con características claras, tiene mucho criterio a la hora de jugar, mucha presencia en el área, aunque intentaremos ser los protagonistas del partido», indicó Muñiz.

Para el técnico, lo importante ahora es que el Levante sepa retomar el vuelo. «El vestuario está muy mentalizado de lo que es la categoría, los primeros partidos hubo que trabajar muy bien, se ganó y lo disfrutamos, ahora le damos más mérito a lo que hicimos, pero lo normal es que se pueda poner por delante un rival, así que hay que superar las derrotas, porque si no tendríamos problemas, y también hay que saber llevar las victorias, si no nos creeríamos mejor que nadie», argumentó el entrenador azulgrana.

Habituado a la cautela y muy poco dado a sacar pecho, el técnico recordó que los favoritos suelen sufrir para luchar por el ascenso. «Los equipos que no tienen la aureola de tener que estar arriba juegan con tranquilidad, el año pasado los favoritos no ascendieron, es una categoría en la que hay que mantener tranquilidad», expuso. «En la jornada 6 la clasificación no sirve, sino las sensaciones, el tipo de juego, la que cuenta es a partir de la jornada 36», matizó el asturiano.

Muñiz ha insistido al vestuario que esta tarde deben «salir mentalizados de la dificultad del rival» y admite que deben corregir y mejorar cosas respecto al duelo ante el Córdoba. «Debemos saber jugar después de una derrota, el que más tranquilidad tenga es el que va a conseguir los objetivos», apuntó. Dos situaciones contrapuestas, ya que la primera derrota granota coincidió con la primera victoria sevillista esta pasada jornada, lo que sitúa al filial en la décima plaza.

El técnico explicó que el equipo «no se puede desorganizar» cuando tenga el marcador en contra, ya que posee «individualidades» para poder marcar en cualquier momento, lo que les aporta un salto de calidad diferencial en una categoría donde impera la igualdad y que incluso con una derrota le ha valido a los granotas para mantenerse líderes. Pero ya sin colchón en el que apoyarse, esta noche ante un recién ascendido, y más con la condición de filial, el Levante necesita conservar intacto ese fortín de Orriols que da un gran respeto en toda la Segunda División. Será trabajo de los azulgranas demostrar el porqué.