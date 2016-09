«Quiero vivir un ascenso, sería algo inolvidable»

A una semana de cumplir 30 años, Paco Montañés está recuperando en el Levante las sensaciones que había perdido al no jugar en las últimas temporadas.

-El ambiente no puede ser mejor.

-Es verdad que los resultados son significativos, y al haber ganado, todo está mejor, pero ya desde pretemporada los compañeros son una maravilla, se está muy a gusto en el club, en el vestuario, la afición lo da todo, no se puede pedir más.

-¿Ha elegido el tren adecuado entre las ofertas que tenía?

-Sí por supuesto. Quería venir aquí pensando en que era un proyecto muy bueno y no me he equivocado. Tenía mucha fe en que todo iba a salir bien.

-Le costó entrar pero ya empieza a hacerse un hueco en el equipo.

-Poco a poco, me he tenido que dar a conocer al míster y a los compañeros y eso siempre tiene un trámite de tiempo, acoplarse, porque llegué tarde en la pretemporada. Es verdad que este año no va a ser sencillo jugar, nos vamos a repartir los minutos porque hay una plantilla muy buena. No va a ser fácil jugar pero soy exigente.

-¿Con este arranque el Levante es candidato claro al ascenso?

-Es muy pronto, esto es muy largo pero es verdad que lo tenemos que pensar, la gente es ambiciosa y eso está en nuestras cabezas. Somos conscientes de que vendrán malos momentos y tendremos que estar unidos. Pero si seguimos con ilusión, trabajo y esas ganas de ganar, al final pensaremos realmente en que se puede subir.

-Nunca ha vivido un ascenso, ¿está especialmente ilusionado con esa posibilidad?

-Sí, tiene que ser una experiencia inolvidable y la quiero vivir. Desde el momento que llegué aquí soy muy consciente y trabajo muy duro por eso, puede ser algo súper bonito, se tienen que vivir unos momentos muy especiales. En el fútbol muchas veces no tienes tantas alegrías y eso sería algo que no se te va a olvidar en la vida. Mis compañeros y yo somos muy conscientes de que vivir un ascenso puede ser único y por eso nos veis luchar tanto.

-¿Se ve de nuevo en el once ante el Valladolid?

-No sé, ojalá, tengo muchas ganas de ser importante en este equipo pero la plantilla es competitiva.

-De momento las oportunidades le llegan en la banda derecha.

-Es verdad que siempre he estado acostumbrado a jugar en la izquierda y me gusta jugar allí, pero cuando vine aquí ya dije que puedo hacerlo en la derecha o por el centro también. Lo que quiero es ayudar al equipo donde sea.

-¿Llegó a rechazar ofertas porque no querían ponerlo por la banda izquierda?

-En verano había varias cosas y me surgió la opción del Levante, llevaba tiempo hablando con Carmelo y ya me decidí por esta, tampoco se dio la opción de rechazar otras cosas. Pero siempre he tenido en mente jugar en la izquierda.

-¿Su gol ante el Sevilla Atlético supone un antes y un después mentalmente para usted?

-Sí, fue muy positivo y me dio mucha moral porque siempre tienes muchas ganas, casi ansiedad por marcar ese primer gol, quieres que sea pronto para quitarte esa espinita. Hacía año y medio que no marcaba y lo estaba deseando, esa sensación de marcar un gol en casa y sentir la celebración de la afición. Estaba mi familia presente y fue un golpe de moral muy bueno para mí.

-Llevaba dos temporadas seguidas jugando poco, ¿cómo le afectó?

-Bastante, porque excepto estas dos últimas temporadas, las anteriores lo jugué prácticamente todo, en Zaragoza en Primera jugué los 38 partidos de titular, en Segunda también casi 40 partidos todos los años, y al llegar al Espanyol tuve lesiones, no fue fácil, y la temporada pasada fue muy dura, disputé muy pocos minutos y eso psicológicamente me afectó bastante, quería salir y sentirme importante en otro club.

-¿La clave del Levante es que dan la sensación de ser casi invencibles mentalmente?

-Muy difíciles de ganar seguro, mentalmente sabemos a lo que jugamos, lo fuertes que podemos ser si estamos unidos y cuando salimos al campo lo tenemos muy claro, este equipo sabe que tiene fuerza y que podemos ganar todos los partidos, tenemos mentalidad ganadora.

-¿El Valladolid es más peligroso al venir de cuatro derrotas?

-Es un equipo complicado, pero si ganamos nos haremos más fuertes todavía en casa. Será un partido difícil, son un equipo para estar arriba y con esa racha que llevan van a venir con muchas ganas de puntuar, les hace más peligrosos. Hay que estar atentos y tranquilos sobre todo en el arranque del partido.